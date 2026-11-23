Lipsia-Lens è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un momento assai complicato per il Lens, che dopo aver perso tre partite di fila prima della sosta, dalla pausa per le nazionali è tornato con un pareggio interno contro il Tolosa. No, non è stato il massimo.

Grandissima, invece, la vittoria esterna del Lipsia sul campo dell’Union Berlino. Contro una squadra in difficoltà la truppa che martedì sera giocherà davanti al pubblico amico non ha avuto nessuna pietà. Giusto così, era importante riuscire a fare i tre punti ed era importante anche mandare un segnale. Il Lipsia, è evidente, parte con tutti i favori del pronostico in questo match, nonostante abbia vinto solamente due degli ultimi scontri diretti contro formazioni francesi. Certo, non ha affrontato il Lens e soprattutto non ha affrontato questo Lens, incapace di reagire a delle umiliazioni non di poco conto. Perché la legnata contro il Como la ricorderanno tutti, per molto tempo. Ed è storica.

Tra le altre cose il Lens ha vinto solamente una delle ultime 18 trasferte europee. In questa stagione contro lo Slavia Praga. Ed è una gara che quasi tutti riescono a vincere. Comunque, ci pare assai indirizzata questa partita.

Come vedere Lipsia-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida Lipsia-Lens è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria del Lipsia ci pare regalata. E anche la quota è abbastanza bassa. Il Lens sta troppo male in questo momento e ha paura. E la paura non aiuta. In poche parole, per i tedeschi, un turno agevole. Gara anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Lipsia-Lens

LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Baumgartner, Nusa; Romulo.

LENS (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Chavez; Abdulhamid, Titraoui, Cuisance, Udol; Mesloub, Sotoca; Thauvin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1