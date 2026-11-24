Benevento-Empoli e Cesena-Ascoli sono partite della tredicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle
Un Empoli in piena crisi e che non riesce a tirarsi fuori da una situazione complicata. E il Benevento ne può approfittare. Anche perché in casa, i campani, riescono sempre a tirare fuori la prestazione. Solamente alla prima giornata, contro il Modena adesso secondo, i giallorossi non hanno fatto risultato.
Certo, sono tre i pareggi di fila conquistati tra le mura amiche, ma c’è la netta sensazione che questa possa essere di nuovo la partita della svolta. Quella da vincere e quella che potrebbe portare, decisamente, ad un rilancio in classifica. Cesena ed Ascoli sono due squadre in forma. Soprattutto i padroni di casa che non solo hanno un giorno in più di riposo (e nel turno in mezzo alla settimana fa la differenza) ma soprattutto hanno vinto sul campo del Verona, una delle candidate alla promozione diretta.
Un entusiasmo quindi giustificato, ma occhio all’Ascoli che è terzo in classifica e che gioca un calcio bellissimo da vedere. Questa, insomma, è una gara da almeno un gol per squadra, senza dubbio. Ma sotto vi diciamo tutto, nel nostro pronostico.
Come vedere Benevento-Empoli e Cesena-Ascoli in diretta tv e in streaming
Benevento-Empoli e Cesena-Ascoli in programma martedì saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria del Benevento è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL tra Cesena ed Ascoli ha un valore di 1.65 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico di Benevento-Empoli
Benevento vincente. Padroni di casa che si rilanciano in maniera prepotente in classifica. Empoli ancora in crisi. E la quota è in calo.
Le probabili formazioni
BENEVENTO (4-1-4-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto; Maita; Cherubini, Siatounis, Kouan, Okereke; Salvemini.
EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Bembnista, Indragoli, Curto; Zedadka, Bandinelli, Yepes, Saporiti, Corrado; Popov, Ceesay.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
Il pronostico di Cesena-Ascoli
Dentro una gara che sicuramente regalerà almeno un gol per squadra, occhio alla seconda vittoria di fila del Cesena. Il segno GOL sta scendendo come valore.
Le probabili formazioni
CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Pagano, Guidi; Druiventak, Shpendi, Fiori.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Bolsius, D’Uffizi; Brunori.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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