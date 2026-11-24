Juve Stabia-Catanzaro e Palermo-SudTirol sono partite della tredicesima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle

La Juve Stabia in casa ha perso contro Pisa e Verona, due formazioni che fanno un tipo di campionato diverso. Quindi ci sarebbe anche da pensare che i campani possano riuscire nel colpo. Ma difficilmente sarà così. Oltre al fatto che si presentano a questo appuntamento dopo una sconfitta, c’è da dire che il Catanzaro ha appena distrutto in casa il Palermo e per i calabresi potrebbe iniziare un campionato diverso.

Evidente che il match possa regalare senza dubbio almeno una rete per squadra. Evidente che gli ospiti, anche una X, se la prenderebbero volentieri per dare continuità ai risultati e per cercare di lasciarsi velocemente alle spalle una posizione di classifica assai complicata. Non andrà bene, invece, al SudTirol. Vabbè che il Palermo non è che le partite le possa vincere tutte, ma nessuno si aspettava questa debacle della squadra di Inzaghi contro una squadra che sembrava in profonda crisi.

I rosanero, che in casa non hanno mai fatto sconti nel corso dell’anno, sono chiamati immediatamente a rifarsi dopo una brutta sconfitta e quindi cercheranno di prendersi i tre punti. Crediamo non ci possano essere problemi di sorta in questo caso. L’affermazione non è in discussione della capolista del campionato.

Come vedere Juve Stabia-Catanzaro e Palermo-SudTirol in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Catanzaro e Palermo-SudTirol in programma martedì saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio tra Juve Stabia e Catanzaro è quotato 3.40 su Goldbet e Lottomatica. La vittoria del Palermo è quotata 1.43 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico di Juve Stabia-Catanzaro

Gara sicuramente da almeno un gol per squadra. Su questo non ci piove. Occhio al pareggio.

Le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Kumi; Maistro, Di Nardo, Sibilli.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Matias Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna, Petriccione, Alesi, Dorval; Koffi, Iemmello.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico di Palermo-SudTirol

Il Palermo torna alla vittoria dopo lo stop in Calabria. La truppa di Inzaghi si prenderà i tre punti che la lasceranno in testa alla classifica del campionato.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Davi, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, Davì; Lopes, Vasic; Okoro.



POSSIBILE RISULTATO: 3-0