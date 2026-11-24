Sabah-Barcellona è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Barcellona arriva in Azerbaigian con l’obiettivo di allungare a cinque la propria striscia di vittorie consecutive e consolidare una posizione di prestigio nella classifica della Champions League. La squadra di Hansi Flick ha ritrovato continuità proprio nel momento più importante della stagione: il successo sul Villarreal ha restituito ai blaugrana anche la vetta della Liga, con tre punti di vantaggio sul Real Madrid.

Dall’altra parte ci sarà un Sabah che sta vivendo una stagione europea storica, ma che finora ha raccolto soltanto tre punti nella fase campionato. Il successo contro lo Slavia Praga dimostra che la formazione azera può ritagliarsi qualche soddisfazione anche a questo livello, ma il rendimento complessivo racconta di una squadra che fatica a reggere il confronto con avversarie di caratura superiore.

La differenza di qualità è evidente e il Barcellona ha tutte le carte in regola per imporre il proprio gioco. C’è però un dato che merita attenzione: i catalani hanno incassato almeno una rete in ognuna delle ultime dodici trasferte europee nella fase a girone o campionato. Una fragilità che potrebbe lasciare al Sabah qualche occasione, anche in una partita che vede gli ospiti nettamente favoriti.

Come vedere Sabah-Barcellona in diretta tv e streaming

La partita si gioca mercoledì alle 18:45. i potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253) e Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Barcellona parte con un vantaggio tecnico e una condizione complessiva nettamente superiori. Il Sabah ha dimostrato di poter essere competitivo in alcune occasioni, ma la differenza di esperienza e qualità individuale appare troppo ampia per immaginare un risultato diverso da una vittoria catalana. La formazione di Flick ha inoltre ritrovato fiducia e continuità, e vuole sfruttare questa trasferta per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

La scelta è quindi la vittoria del Barcellona, con la possibilità che entrambe le squadre riescano a trovare la via del gol. La difesa blaugrana non offre sempre garanzie lontano da casa, mentre l’attacco ha segnato almeno due reti in diciassette delle ultime diciannove partite europee della fase a girone o campionato. Il Sabah potrebbe approfittarne, ma difficilmente riuscirà a contenere gli ospiti per novanta minuti.

Le probabili formazioni di Sabah-Barcellona

SABAH (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchaz; Lepinjica, Isayev, Rakhomaliev; Severina, Mbina, Mickels.

BARCELLONA (4-3-3): J. Garcia; E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Fermin, Bernal, Pedri; Adeyemi, Raphinha, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3