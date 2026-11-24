Inter-Stoccarda è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Inter non può prendersi altre pause in Champions League. Non dopo quell’avvio da incubo con la doppia sconfitta tra Real Madrid e Club Brugge. Se i nerazzurri vogliono bypassare gli spareggi di accesso agli ottavi, che gli furono peraltro fatali lo scorso anno, devono affrontare con la massima concentrazione ogni match che rimane della League Phase, anche quelli contro squadre sulla carta abbordabili. La reazione, in ogni caso, è arrivata: dopo i due KO iniziali, gli uomini di Cristian Chivu hanno piegato – non senza patemi – 1-0 lo Shakhtar Donetsk e travolto il Feyenoord a Rotterdam (0-3), migliorando sensibilmente la classifica. Ora i punti sono 6, ma per rientrare tra le prime 8 i campioni d’Italia non possono permettersi di perdere altri punti per strada.

La sfida di San Siro con lo Stoccarda servirà anche a capire se il 4-4 di domenica scorsa a Bergamo non abbia lasciato strascichi. Perché l’Inter contro la Dea ha praticamente buttato due punti, venendo sorpassata dalla Roma al secondo posto e scivolando a -3 dalla Lazio capolista. Una partita che sembrava già vinta, dal momento che a un quarto d’ora dalla fine la Beneamata era in vantaggio 4-2.

La remuntada dell’Atalanta (4-4) ha fatto nuovamente emergere i problemi di una difesa non sempre all’altezza quest’anno (sono 17 i gol subiti nelle prime 12 giornate, troppi per una squadra che punta a rivincere lo scudetto). Anche in Champions i numeri difensivi non fanno dormire sonni tranquilli: 8 gol segnati ma pure 6 incassati in 4 partite, benché nelle ultime due siano arrivati ben due clean sheet.

Stoccarda meglio in coppa che in Bundesliga

Lo Stoccarda nella maxi-classifica ha un punto in più dei nerazzurri, avendo approfittato di un calendario favorevole all’inizio (doppio successo contro Viking e Slovan Bratislava). Non appena il livello si è alzato, però, gli Svevi hanno fatto più fatica, pareggiando contro l’Atletico Madrid (1-1) e perdendo a Istanbul contro il Galatasaray (2-0).

I biancorossi stanno evidentemente patendo il doppio impegno: in Bundesliga hanno rimediato 5 sconfitte nelle prime 7 giornate e solo ultimamente hanno risollevato la testa, vincendone due di fila (Bayer Leverkusen e Werder Brema).

Hoeness dovrebbe affidarsi a una struttura difensiva a tre, con El Khannouss e Undav alle spalle di Demirovic, attaccante che finora ha sfruttato con grande efficacia le occasioni a disposizione. Dall’altro lato, Chivu dovrebbe riproporre gran parte dell’undici visto a Bergamo, con Pio Esposito e Thuram in attacco, mentre Lautaro non è ancora al meglio per partire dal 1′. Bisseck potrebbe essere preferito a Pavard nel terzetto difensivo, Dimarco resta un punto fermo sulla fascia e a centrocampo Barella sarà ancora il riferimento principale. A destra Diouf è in vantaggio su Spence.

Come vedere Inter-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida Inter-Stoccarda è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet. Il segno “Inter segna in entrambi i tempi” è quotato a 1.64 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Inter arriva a questo appuntamento con la necessità di dare continuità ai risultati europei, dopo aver ritrovato solidità nelle ultime due sfide in Champions League, entrambe accompagnate da clean sheet. San Siro può rappresentare un fattore determinante contro uno Stoccarda che ha mostrato buone qualità offensive, ma anche qualche fragilità, specie lontano da casa e nei momenti in cui è costretto a difendersi sotto pressione. La squadra di Chivu, desiderosa di reagire dopo Bergamo, ha le qualità tecniche e l’esperienza internazionale per prendere in mano la partita, sfruttare gli spazi e costruire la vittoria attraverso il proprio gioco offensivo. La soluzione 1+Over 2.5 appare quindi interessante, perché combina la superiorità dei nerazzurri con la possibilità di assistere a una gara con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Inter-Stoccarda

INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sučić, Zieliński, Dimarco; Esposito, Thuram.

STOCCARDA (3-4-3): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1