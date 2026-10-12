I pronostici di lunedì 12 ottobre: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 12 ottobre, a Bergamo l’Atalanta ospita il fanalino di coda Venezia mentre Torino e Udinese hanno entrambe bisogno di allontanarsi dalla zona rossa.

Le due sfide che completano il programma della sesta giornata di Serie A sono Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. La Dea non aveva chiuso bene prima della sosta, rimediando la terza sconfitta consecutiva all’Allianz Stadium contro la Juventus, dopo quelle con Cagliari e Roma. Un altro passo falso contro il fanalino di coda Venezia aprirebbe una vera e propria crisi, che Maurizio Sarri vuole assolutamente scongiurare, anche per allontanare le critiche nei suoi confronti: i nerazzurri dovrebbero avere la meglio sui lagunari, ancora fermi a quota zero punti, alla New Balance Arena.

Si preannuncia più equilibrato, invece, il match tra granata e bianconeri, entrambi a quota 4 punti e pericolosamente vicini alla zona rossa. Troppo incostanti finora gli uomini di Ignazio Abate e quelli di Kosta Runjaic: un punto calmerebbe quanto meno le acque. Puntiamo sull’X, che peraltro non esce da tre scontri diretti. In Premier League c’è un unico posticipo: di fronte una neopromossa, il Coventry, e il Newcastle. La squadra di Frank Lampard si è sbloccata prima della sosta, conquistando i primi tre punti della stagione, ma le Magpies hanno più qualità e dovrebbero riuscire a evitare la sconfitta nelle West Midlands. Chiudiamo con il posticipo di Liga tra Levante e Siviglia: gli ospiti, a sorpresa, hanno iniziato bene la stagione ma anche i valenciani non stanno demeritando ed in casa hanno sempre una marcia in più. Il segno Gol è un buon compromesso.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 1-5 in Coventry-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Vincenti

ATALANTA (in Atalanta-Venezia, Serie A, ore 18:30)

(in Atalanta-Venezia, Serie A, ore 18:30) ELFSBORG (in Elfsborg-Halmstad, Allsvenskan, ore 19:00)

(in Elfsborg-Halmstad, Allsvenskan, ore 19:00) CRUZEIRO O PAREGGIO (in RB Bragantino-Cruzeiro, Brasileirao, ore 02:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PAOK-Kalamata , Super League Grecia, ore 17:00

, Super League Grecia, ore 17:00 AGF Aarhus-Sonderjyske, Superligaen, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Dijon-Metz , Ligue 2, ore 12:30

, Ligue 2, ore 12:30 Levante-Siviglia, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.81 GOLDBET ; 5.91 SPORTBET; 5.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Torino-Udinese, Serie A, ore 20:45