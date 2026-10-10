Pronostico Sassuolo-Milan: Emilia terra amara per il Diavolo

Sassuolo-Milan è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I due pareggi di fila in campionato con Juventus e Lazio e la netta sconfitta in Europa League con il Benfica avevano preoccupato – e non poco – i tifosi del Milan, ma prima della sosta è arrivata una reazione decisa da parte del Diavolo di Ruben Amorim, che ha travolto 3-0 il Lecce a San Siro, centrando il terzo successo in questa Serie A. Non mancano di certo le ombre nella prima parte della stagione rossonera ed il tecnico portoghese non è stato sempre impeccabile – spesso la squadra ha fatto bene soltanto per un tempo di gioco e le scelte di formazione dell’ex Man United hanno convinto solo in parte – ma tutto sommato la situazione non si può definire disastrosa dal momento che il Milan è a -2 in classifica dalla vetta, ad appena due incollature dal trio Roma-Inter-Lazio.

Anche i numeri non descrivono un quadro catastrofico: 10 gol fatti – terzo attacco più prolifico dopo Roma e Inter – e 4 subiti, con ben tre clean sheet in cinque gare, ma tutti sul prato del “Meazza” (in trasferta il Diavolo ha subito sempre almeno un gol).

Una difesa, insomma, più vulnerabile fuori casa e questo potrebbe rappresentare un problema a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani, che non ha mai realizzato meno di 2 gol quando ha giocato nel suo Mapei Stadium, battendo 2-1 il Torino e addirittura 3-2 la Juventus.

Nessun clean sheet per Aquilani

Gli emiliani però non hanno saputo sfruttare l’entusiasmo generato dallo storico successo sui bianconeri e prima della pausa sono caduti a sorpresa contro il neopromosso Monza (2-1) in Brianza, dimostrando una certa incostanza, forse a causa dell’età media troppo bassa della rosa. Il gioco di Aquilani è ambizioso e votato all’attacco ma il Sassuolo nella propria metà campo sta concedendo un po’ troppo: zero clean sheet nelle prime cinque giornate.

L’allenatore neroverde si affida al suo 4-3-3 nella sfida coi rossoneri e davanti sfodera il pericoloso tridente con Berardi, Laurienté e Sebastiano Esposito, reduce dalle ottime prestazioni con la nazionale italiana. Pure Adzic ha fatto benissimo in Nations League con il suo Montenegro, mettendo a segno due gol. Anche Amorim ha riaccolto diversi nazionali, ma non potrà contare su Saelemaekers, che si è fatto male con il Belgio. Non è da escludere il passaggio alla difesa a quattro, con Moreira esterno alto a sinistra: davanti l’ex Strasburgo, Chukwueze e Pulisic supporteranno Gonçalo Ramos, mattatore con il Portogallo in Nations League (ben tre gol per lui e tutti decisivi).

Come vedere Sassuolo-Milan in diretta tv e streaming

Sassuolo-Milan è in programma domenica alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Sassuolo non ha perso in 7 delle ultime 9 sfide di Serie A contro il Milan (4 vittorie e 3 pareggi) e si è anche aggiudicato l’ultimo scontro diretto, lo scorso maggio (2-0). In casa, oltretutto, gli emiliani hanno vinto 8 delle ultime 11 gare interne e viaggiano a una media di oltre 2 reti segnate a partita.

Aquilani punterà sulla rapidità di Laurienté ed Esposito per allargare il più possibile le maglie difensive rossonere. L’idea dei neroverdi è alzare il ritmo a folate, sfruttando il tiro da fuori di Adzic e le invenzioni di Berardi per far soffrire le corsie esterne del Milan. Amorim cercherà invece di gestire i ritmi di gioco senza alzare troppo il baricentro per non concedere ripartenze veloci, per poi punire la difesa emiliana negli spazi concessi dalla linea alta di Aquilani. Ci sono dunque tutti gli ingredienti necessari per assistere a un match aperto e ricco di capovolgimenti. Il Sassuolo in casa trasforma le partite battaglie a viso aperto, mentre il Milan ha dimostrato di avere una percentuale di realizzazione altissima (15.6%) nonostante conceda sempre qualcosa in trasferta.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurientè.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Gonçalo Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2