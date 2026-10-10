Pronostico Lecce-Bologna: due attacchi con le polveri bagnate

Lecce-Bologna è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una gara ad alta tensione quella del “Via del Mare”. Il Lecce deve mettersi alle spalle il tris incassato a San Siro contro il Milan (3-0), il terzo KO nelle ultime quattro giornate. Al “Meazza” serata storta fin dai primi minuti e che lascia i salentini a quota 6 punti, comunque fuori dalla zona retrocessione.

Ambiente decisamente più bollente in casa rossoblù. L’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è partita con un pareggio interno contro il Torino (1-1), match dove l’illusorio spunto di Bernardeschi è stato vanificato dall’ennesima prestazione disastrosa di Skorupski tra i pali. Terzultimo posto a quota 2 e nessuna vittoria all’attivo: un avvio shock per i felsinei, che hanno già cambiato allenatore esonerando Domenico Tedesco e rimpiazzandolo con l’ex Fiorentina e Atalanta.

Per invertire la rotta, Palladino schiererà il tridente pesante con Orsolini, Piccoli (in vantaggio su Dovbyk) e Cambiaghi, schermati in mediana dal dinamismo di Ferguson e Moro. In panchina il nuovo arrivato Darmian, rinforzo a parametro zero.

Eusebio Di Francesco cerca risposte sul piano del palleggio e si affida al rientro dal 1′ di Geubbels in avanti, supportato sulle corsie da Pierotti e Monteiro. In mezzo Coulibaly e Ilic daranno sostanza, mentre in difesa è ballottaggio aperto tra Siebert e Gaspar.

Il tecnico giallorosso punterà su un’aggressione feroce sui portatori di palla emiliani per sfruttare le incertezze di una squadra ancora in costruzione. L’obiettivo del Lecce è velocizzare la transizione: palla recuperata e verticale immediata per la fisicità di Geubbels, abile a proteggere palla e a far salire gli esterni per crerare superiorità numerica sui lati. Palladino invece ha avuto tre settimane piene per dare ancora più compattezza a un centrocampo apparso troppo sfilacciato durante la gestione Tedesco.

Come vedere Lecce-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida Lecce-Bologna, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Entrambe nelle prime uscite hanno faticato a trovare la via della rete su azione elaborata. Il Bologna ha un organico superiore sulla carta ma paga una condizione psicologica precaria e la pressione di dover vincere a tutti i costi per uscire dalle secche della classifica. Il Lecce in casa ritrova grinta e intensità, ma le amnesie difensive viste contro le big consigliano prudenza. Il segno Under 2.5 è premiato anche dai mercati: di fronte si trovano due tra gli attacchi meno prolifici del torneo su azione. Con la posta in palio altissima e la paura di sbagliare a farla da padrona, ci aspettiamo una partita bloccata e con poche occasioni limpide. Si può abbinare all’X2, considerando la voglia di fare bene di Palladino alla seconda sulla panchina felsinea.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Casale, Heggem, Theate; Zortea, Moro, Ferguson, Miranda; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1