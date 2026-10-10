Pronostico Real Madrid-Villarreal: settima volta al Bernabeu

Real Madrid-Villarreal è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La sconfitta nel derby ha minato le certezze del Real Madrid. La squadra di Mourinho, distante adesso sei punti dal Barcellona, torna però al Bernabeu: lo stadio amico aiuta, eccome, i Blancos, che nelle ultime sei gare giocate in Liga davanti ai propri tifosi ha sempre vinto. E non ci stupiremmo per nulla dovesse succedere di nuovo questo anche nel match contro il Villarreal.
Inizia il tour de force, così come per tutte quelle squadre impegnate in più di una manifestazione, e la prossima sfida in Champions per Mou sarà a Roma, all’Olimpico, contro il suo passato. Ma non ci pensa lo Special One, ha altro da fare adesso: prendersi la vittoria contro un Villarreal che dopo un avvio complicato sembrava, almeno prima della sosta, essersi ripreso con due vittorie di fila. Ma il sottomarino giallo, contro il Real, non vince da tre anni. Nei sei precedenti successivi l’ultima affermazione sono arrivate cinque sconfitte e un solo pareggio, anche il trend dimostra che esiste una squadra assai più forte.
Mou qualche problema di formazioni ce l’ha, nel senso: ha recuperato tutti quelli che sembravano infortunati e che sembravano a rischio, tra i quali Mbappé, ma forse non sono nelle migliori condizioni. Chissà, questo non lo sappiamo, di certo le previsioni dicono che saranno in campo, pure il francese che è il pericolo numero uno.
Come vedere Real Madrid-Villarreal in diretta tv e streaming
La sfida Real Madrid-Villarreal, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Real Madrid è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.38 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La quota del GOL è in calo: e questo è un segnale. Entrambe sì, dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Per il Real Madrid si profila la settima vittoria di fila in campionato in casa. Non possono sbagliare gli uomini di Mourinho.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Villarreal
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.
VILLARREAL (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Comesana, Gueye; Akhomach, Moleiro, Pepe; Mikautadze.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus