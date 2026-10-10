Pronostico PSG-Le Mans: inizia la rimonta

PSG-Le Mans è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Gli otto punti dopo le prime cinque partite di campionato ci fanno oggettivamente capire come il PSG non abbia iniziato bene la sua stagione. Stesso discorso della passata annata, quando la truppa di Luis Enrique ci mise un poco a carburare. Adesso, però, è arrivato il momento di far partire la rimonta.
Negli ultimi dieci incontri esistenti tra queste due formazioni, il Le Mans (che di punti in classifica ne ha sei) ha vinto solamente una volta contro il PSG e parliamo del 2010, alla giornata numero 37, quando i giochi erano già stati fatti. Adesso siamo solo all’inizio della stagione e per quella che è la classifica, i padroni di casa non possono sbagliare nulla: né approccio e nemmeno la possibilità di prendersi i tre punti che sono fondamentali in questo momento. La sosta non ha permesso al tecnico spagnolo di lavorare bene, sono stati molti quelli andati via per le nazionali, ma questo non può e non deve essere un alibi per questa squadra che vuole a tutti i costi iniziare la rimonta. E ci riuscirà, ovviamente.
Come vedere PSG-Le Mans in streaming
PSG-Le Mans è in programma sabato alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Il pronostico
Oltre la vittoria del PGS occhio al segno GOL, perché i padroni di casa hanno dimostrato in questo avvio di stagione di avere dei problemi difensivi che non è stato semplice (anzi, quasi impossibile) risolvere in questo periodo di sosta vista le assenza.
Le probabili formazioni di PSG-Le Mans
PSG (4-3-3): Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue.
LE MANS (3-5-2): Kocik; Torrente, Yohou, Voyer; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci; Diallo, Mafouta.
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