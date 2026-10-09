Pronostico Inter-Parma: il ribaltone in panchina mette un po’ di pepe

Inter-Parma è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo 5 turni di campionato l’Inter campione d’Italia in carica è prima in classifica a quota 13 punti, ma deve condividere la vetta con le due romane, Roma e Lazio.

I numeri fatti registrare dagli uomini di Cristian Chivu sono in ogni caso sempre quelli della squadra da battere (miglior attacco con 15 gol, una media perfetta di 3 a gara) e rendimento casalingo immacolato (tre vittorie su tre a San Siro), ma dietro c’è sicuramente qualcosa da rivedere: 8 le reti incassate dalla Beneamata, riuscita a tenere la porta inviolata solamente contro il Cagliari in Sardegna.

Carattere ed esperienza rimangono tuttavia i punti forti di questa Inter, che quest’anno sembra essersi specializzata in rimonte: prima della sosta, nel big match dell’Olimpico con la Roma, i nerazzurri hanno rimontato dopo essere finiti sotto 2-0 e per poco non la ribaltavano (è finita 2-2 nella Capitale). Qualcosa di analogo era già successo nelle sfide precedenti, contro Napoli e Udinese, battute rispettivamente 3-2 e 5-2 nonostante le cose non si fossero messe benissimo.

Il Parma riparte da Gilardino

Nel primo incontro dopo la lunga pausa l’Inter ospita al “Meazza” il Parma, che durante la sosta ha deciso di esonerare Carlos Cuesta, l’allenatore spagnolo artefice della salvezza dello scorso anno. Un divorzio che era nell’aria – differenza di vedute tra il tecnico e la società – e che si è materializzato malgrado i ducali avessero vinto l’ultimo match prima della finestra delle nazionali, aggiudicandosi lo scontro diretto con il Genoa (2-1) e ottenendo i primi tre punti della stagione.

Il sostituto di Cuesta è Alberto Gilardino, pronto a rimettersi in pista dopo l’esperienza agrodolce di Pisa e che a Parma da calciatore ha vissuto uno dei momenti più importanti e decisivi delle sua carriera, essendo esploso proprio in Emilia. I gialloblù hanno conquistato solo 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte) ma grazie al successo sul Grifone sono usciti fuori dalla zona rossa.

Gilardino dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 per il debutto a San Siro, con Romero unica punta supportato da Sierro e Touré. Assenti i soli Nicolussi Caviglia e Almqvist. L’Inter invece ha approfittato della sosta per recuperare qualche infortunato: Calhanoglu sta meglio ma la sua titolarità non è sicura al 100%. In attacco Bonny e Pio Esposito si contendono un posto accanto a Thuram: Lautaro, reduce dal lungo viaggio in Argentina, potrebbe iniziare in panchina.

Come vedere Inter-Parma in diretta tv e streaming

La sfida Inter-Parma, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Sulla carta il segno 1 appare scontato, ma le insidie del rientro dalla sosta e il cambio di allenatore in casa Parma impongono una certa prudenza sulle quote secche. L’Inter ha la qualità per travolgere chiunque quando schiaccia l’acceleratore, ma la difesa quest’anno tende a concedere sempre almeno un’occasione nitida agli avversari e gli uomini di Gilardino cercheranno di approfittarne con le ripartenze. Ad ogni modo i nerazzurri al “Meazza” viaggiano a ritmi altissimi e la differenza di valori in campo rimane netta. Tuttavia, considerando la media di tre gol fatti a gara dai nerazzurri e una retroguardia non impermeabile, l’accoppiata con l’Over 2.5 è la scelta più solida.

Le probabili formazioni di Inter-Parma

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Sierro, Touré; Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1