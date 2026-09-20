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Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

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Milan-Lecce è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Amorim, nuovo tecnico del Milan, è già al bivio. Non si può prendere un altro rischio. Dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta interna contro il Benfica in Europa League, l’allenatore portoghese sa benissimo che su quella panchina non si può perdere tempo.

Pronostico Milan-Lecce

Parliamoci chiaro: il Lecce di Di Francesco, nonostante la vittoria della passata settimana e una classifica comunque serena, ad oggi, è una delle indiziate per la retrocessione. Il livello qualitativo della rosa è minore a quello della passata annata, quindi c’è il grosso rischio. Magari i giallorossi potrebbero anche sfruttare la tensione che si respira adesso dentro lo spogliatoio rossonero. Amorim infatti in conferenza ha parlato in questo modo: “Ci sono delle cose che io devo gestire durante la settimana. Io faccio le mie scelte in base a quello che vedo in allenamento”. Insomma, le critiche e le pressioni iniziano a pesare, soprattutto perché le scelte di formazione fatte fino al momento sono sembrate sempre sbagliate.

Una pressione che però non può essere un alibi. Il Milan deve vincere perché andare alla sosta senza tre punti potrebbe essere pericoloso. Lo sa bene Amorim, che sceglierà senza dubbio gli uomini che fino al momento gli hanno dato più garanzie. E alla fine dovrebbe anche riuscire a portarla a casa.

Come vedere Milan-Lecce in diretta tv e streaming

Come vedere Milan-Lecce
Come vedere Milan-Lecce in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Milan-Lecce, in programma domenica alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Vuoi o non vuoi il Milan questa partita la deve vincere. E alla fine dovrebbe anche riuscirci. Match da almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. 
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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