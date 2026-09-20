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Pronostico Schalke 04-Elversberg: prova del nove per le due neopromosse

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Schalke-Elversberg è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il successo per 3-1 sul campo dell’Union Berlino ha dato allo Schalke la risposta di cui era in cerca dopo le prime due giornate. La squadra di Miron Muslic ha prima fermato il Bayern Monaco sullo 0-0 e poi ha conquistato i tre punti a Berlino, mostrando una solidità difensiva che rappresenta finora uno dei suoi principali punti di forza.

Elversberg
Pronostico Schalke-Elversberg: prova del nove per le due neopromosse (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita contro l’Elversberg propone però un ostacolo diverso. Gli ospiti hanno già dimostrato di poter segnare con una certa continuità, conquistando sei punti nelle prime tre giornate di Bundesliga e mettendo insieme undici gol in quattro partite considerando tutte le competizioni. La sconfitta contro il Bayern Monaco dell’ultimo turno non cancella le vittorie ottenute contro Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach.

Anche il rendimento esterno rende la trasferta della squadra di Vincent Wagner particolarmente interessante. L’Elversberg ha vinto entrambe le partite disputate fuori casa in questa stagione, segnando sette gol complessivi. Lo Schalke, però, può contare su una striscia di imbattibilità casalinga che dura da quindici partite e comprende undici vittorie: un dato che rende la VELTINS-Arena uno degli elementi più importanti della sfida.

Come vedere Schalke-Elversberg in diretta tv e streaming

Schalke
Come vedere Schalke-Elversberg in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Schalke ed Elversberg è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Lo Schalke parte con il vantaggio del fattore campo e con una maggiore solidità difensiva, ma l’Elversberg ha mostrato numeri offensivi più convincenti e soprattutto una notevole efficacia lontano da casa. La squadra ospite ha vinto entrambe le trasferte disputate finora, mentre lo Schalke ha trovato il successo esterno contro l’Union dopo aver raccolto un punto contro il Bayern.

I precedenti più recenti favoriscono invece nettamente lo Schalke, che ha vinto entrambi gli incontri disputati contro l’Elversberg nella scorsa stagione di 2. Bundesliga. Considerando però il rendimento delle due squadre e la capacità degli ospiti di trovare la via del gol, il pareggio è il risultato più appropriato per questa partita.

Le probabili formazioni di Schalke-Elversberg

SCHALKE 04 (3-4-2-1): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Dina Ebimbe, El-Faouzi, Tanaka, Gosens; Karaman, Aouchiche; Adamu.
ELVERSBERG (4-2-3-1): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Darvich, Krattenmacher; Mokwa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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