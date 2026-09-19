Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Juventus-Atalanta è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Juventus è un’altra big che ha già accumulato un ritardo importante nei confronti delle dirette concorrenti. Sono cinque i punti in meno rispetto alle prime delle classe, Roma e Inter. E il divario si è ulteriormente ampliato dopo la prima sconfitta stagionale patita domenica scorsa a Reggio Emilia con il Sassuolo (3-2). Al Mapei Stadium le scelte iniziali di Luciano Spalletti non hanno convinto e la Signora ha finito per regalare un tempo ai neroverdi, che hanno quindi affondato il colpo nella ripresa portandosi due volte in vantaggio, prima con Sebastiano Esposito e poi con Bowie. E la doppietta di uno scatenato Zhegrova non è bastata per scongiurare il KO: il Sassuolo l’ha spuntata al 94′, sfruttando una ripartenza, con la beffarda rete dell’ex Adzic.

I processi, ovviamente, sono già cominciati e sul banco degli imputati non poteva non finirci proprio Spalletti. Intanto, una risposta la Juve l’ha data in settimana nell’esordio in Europa League, prendendo a pallate i modesti olandesi del NEC. Tuttavia, è sembrato davvero tutto troppo facile contro una squadra fragilissima: abbiamo infatti assistito a un vero e proprio festival del gol (5-0), in cui sono andati a segno quattro dei nuovi acquisti (Woltemade, Celik, Alajbegovic e Kolo Muani).

Atalanta ridimensionata

La goleada al club di Nimega avrà però un senso solo se Madama darà continuità al successo in coppa nella sfida con la Dea dell’ex Maurizio Sarri. L’Atalanta a sua volta deve farsi perdonare le due sconfitte consecutive con Roma (2-1) e Cagliari (1-2) che hanno fatto sorgere più di un dubbio ai tifosi nerazzurri circa il nuovo progetto tecnico. Anche perché i nerazzurri non avevano brillato neppure nei match precedenti, vinti a fatica contro Sassuolo (2-1) e Bologna (1-0).

La Dea non ha ancora trovato solidità – un solo clean sheet in 4 giornate – e davanti è troppo imprecisa, come dimostrano i ventidue tiri totali effettuati contro i sardi di cui solo uno è riuscito a perforare la rete difesa da Caprile. A Torino Sarri ritrova Gaetano – squalificato contro il Cagliari – pronto a contendersi un posto con Samardzic nel mezzo, mentre in attacco Scamacca insidia la maglia da titolare forte del gol realizzato contro i sardi. In difesa pesa infine l’assenza del centrale Kossounou per un risentimento muscolare. Dall’altro lato, c’è la solita lunga lista di infortunati (fuori tra gli altri Yildiz, Locatelli, Thuram e Cambiaso), ma il tecnico toscano ritrova Vicario tra i pali, Bremer al centro della difesa e Kolo Muani dal 1′ in avanti affiancato da Conceição.

Come vedere Juventus-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida Juventus-Atalanta è in programma domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Sportbet. La combo “1X+Multigol 2-4” è quotata invece a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet.

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Il pronostico

Il bilancio recente tra queste due squadre racconta di un equilibrio quasi sistematico. Ben 12 pareggi negli ultimi 19 scontri diretti dal 2017 a oggi, con l’Atalanta imbattuta allo Stadium nelle ultime 8 visite in campionato. La Juventus difensivamente concede pochissime conclusioni (appena 28 tiri subiti in quattro giornate, dato migliore del torneo), ma soffre un’inefficienza d’incasso superiore agli xG previsti.

Considerata la vocazione offensiva delle due formazioni e la necessità viscerale di fare punti da entrambe le parti per non perdere contatto dalle prime posizioni, la giocata Gol si presenta come la scelta più logica. In alternativa, la combo 1X+Multigol 2-4 è una soluzione bilanciata che unisce il fattore campo e la tendenza di entrambe le squadre a creare occasioni ma a concedere qualcosa.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1