Pronostico Frosinone-Como: una trasferta per capire fin dove si può arrivare

Frosinone-Como è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una settimana così, a Como, non capita tutti i giorni. Prima il debutto europeo con il successo sul Lipsia, poi i tre punti contro il Parma: la squadra di Cesc Fabregas ha trasformato l’inizio di stagione in qualcosa di molto più ambizioso di una semplice buona partenza. I lariani sono ancora imbattuti in campionato e possono presentarsi allo Stirpe con una classifica che li tiene a ridosso della vetta.

Il Frosinone, però, non ha alcuna intenzione di fare da semplice spettatore, come si evince chiaramente dal fatto che la squadra di Massimiliano Alvini abbia raccolto sette punti nelle prime quattro giornate, tra il successo interno contro il Venezia e quelli ottenuti in trasferta contro la Fiorentina. Il pareggio di Genova ha completato un avvio che ha permesso ai ciociari di presentarsi alla sfida con un margine importante rispetto alla zona bassa della classifica.

La partita mette così di fronte due squadre che stanno vivendo un momento positivo, anche se con prospettive differenti. Il Como guarda già verso la parte alta della classifica e può contare su un rendimento esterno particolarmente convincente, mentre il Frosinone vuole sfruttare lo Stirpe per confermare quanto di buono mostrato nelle prime giornate. Curiosamente, i precedenti più recenti sorridono ai padroni di casa: nelle ultime cinque sfide di campionato tra Serie B e Serie C il Frosinone ne ha vinte quattro, compresi entrambi gli incontri del 2022-23.

Come vedere Frosinone-Como in diretta tv e streaming

La sfida tra Frosinone e Como è in programma domenica alle 15. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno over 2.5 è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Frosinone ha dimostrato di poter creare problemi anche a squadre di livello superiore e il fattore Stirpe rende la partita meno semplice per il Como. I padroni di casa hanno inoltre un attacco che ha iniziato bene la stagione, mentre il Como arriva da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League e ha mostrato una notevole continuità anche lontano da casa.

L’ago della bilancia pende dalla parte del Como, nella misura in cui la squadra di Fabregas sembra avere qualcosa in più sul piano della qualità complessiva e arriva alla sfida con una fiducia costruita attraverso risultati importanti, compreso il successo europeo contro il Lipsia. Il Frosinone può comunque rendere la partita equilibrata e trovare la via del gol, motivo per cui il successo esterno non è da considerarsi del tutto scontato.

Le probabili formazioni di Frosinone-Como

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3