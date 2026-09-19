Pronostico Fulham-Manchester United: non è una trasferta come le altre

Fulham-Manchester United è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Manchester United sbarcherà a Craven Cottage dopo una settimana che, a conti fatti, ha lasciato alla squadra più interrogativi che certezze. La sconfitta nel derby contro il Manchester City era stata seguita dal successo contro il Sabah in Champions League, ma il ko casalingo contro il Brighton in EFL Cup ha nuovamente riportato la squadra di Michael Carrick sotto pressione. Il modo in cui è maturato il 3-2, con il vantaggio di due gol dilapidato, rende ancora più delicata la trasferta londinese.
Anche il Fulham ha iniziato il campionato con una performance al di sotto delle aspettative, con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate. La squadra di Alvaro Arbeloa ha però trovato una prestazione incoraggiante contro il Liverpool, fermando i Reds sullo 0-0 ad Anfield, e in settimana ha superato il West Ham in EFL Cup. Sono segnali che possono dare maggiore fiducia a una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria in Premier League.
Il Manchester United ha però dalla sua una tradizione recente particolarmente favorevole a Craven Cottage: i Red Devils sono imbattuti nelle ultime dieci trasferte di campionato sul campo del Fulham. Il precedente più recente, inoltre, risale alla scorsa stagione, quando le due squadre si sono affrontate due volte con un bilancio di un successo e un pareggio per lo United. Il momento attuale suggerisce comunque una partita meno scontata di quanto suggerisca la storia del confronto.
Come vedere Fulham-Manchester United in diretta tv e streaming
La sfida tra Fulham e Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Fulham ha mostrato segnali di crescita tra la buona prestazione di Anfield e il successo ottenuto in coppa contro il West Ham, ma in campionato ha ancora raccolto troppo poco. Il Manchester United, invece, ha già mostrato una certa fragilità nelle trasferte disputate finora, sebbene disponga evidentemente di una qualità offensiva superiore e può sfruttare gli spazi concessi da una difesa che nelle prime giornate ha incassato diversi gol.
La nostra scelta ricade sul Manchester United: la squadra di Carrick ha bisogno di una reazione immediata e la sfida di Craven Cottage può offrire l’occasione per interrompere la sequenza negativa aperta con il Manchester City e proseguita contro il Brighton. Il rendimento storico in questa trasferta rappresenta inoltre un elemento favorevole agli ospiti, che possono tornare da Londra con i tre punti.
Le probabili formazioni di Fulham-Manchester United
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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