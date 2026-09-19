Pronostico Leeds-Crystal Palace: dopo la grande notte di Newcastle arriva un altro test

Leeds-Crystal Palace è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Leeds arriva alla quinta giornata con una fiducia costruita partita dopo partita e ulteriormente alimentata dal successo ottenuto lunedì sul campo del Newcastle. La squadra di Daniel Farke aveva già raccolto punti nelle prime tre giornate, ma il risultato maturato a St James’ Park ha dato un peso diverso a questo avvio di stagione. Ora, di conseguenza, l’obiettivo è dimostrare che non si è trattato soltanto di una serata favorevole.
Il Crystal Palace si presenta invece a Elland Road dopo un avvio di campionato decisamente più complicato. La squadra londinese ha raccolto la sua unica vittoria sul campo del Fulham, mentre ha perso contro Everton, Manchester City e Ipswich. Nel mezzo c’è stato anche l’impegno europeo, con l’esordio in Europa League contro il Lech Poznan, che aggiunge un appuntamento importante a una fase nella quale Pierre Sage deve ancora trovare continuità di risultati.
Il confronto arriva quindi in un momento particolare per entrambe. Il Leeds ha trasformato il buon avvio in entusiasmo, mentre il Crystal Palace deve evitare che le difficoltà del campionato finiscano per oscurare il prestigio conquistato con la vittoria della Conference League nella scorsa stagione. A Elland Road, inoltre, i padroni di casa avranno l’occasione di dare ulteriore sostanza a un inizio che ha già superato le aspettative della scorsa stagione.
Come vedere Leeds-Crystal Palace in diretta tv e streaming
La sfida tra Leeds e Crystal Palace è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Leeds ha costruito il proprio avvio di stagione sulla capacità di rimanere competitivo in ogni partita e il successo di Newcastle ha aggiunto una dose ulteriore di fiducia. La squadra di Farke può contare anche sul fattore Elland Road, dove proverà a sfruttare l’attuale difficoltà del Crystal Palace, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato.
La nostra scelta, ciò considerato, ricade sul Leeds. I padroni di casa sembrano arrivare all’appuntamento con maggiore continuità e con una fiducia che il Crystal Palace deve ancora ritrovare in Premier League. L’impegno europeo appena affrontato potrebbe inoltre rendere più delicata la gestione della trasferta per la squadra di Sage.
Le probabili formazioni di Leeds-Crystal Palace
LEEDS (4-3-3): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle; Stach, Tanaka, Ampadu; Gudmundsson, Calvert-Lewin, Okafor.
CRYSTAL PALACE (3-4-1-2): Benítez; Richards, Tomiyasu, Ahanor; Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell; Kamada; Strand Larsen, Pino.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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