Pronostico Deportivo A Coruna-Betis: sono in grande forma

Deportivo A Coruna-Betis è una gara della settima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Esiste anche la possibilità, in base al risultato che uscirà fuori dal derby di Madrid, che il Betis di Pellegrini, dopo quattro vittorie di fila in tutte le competizioni, possa andarsene alla sosta con un secondo posto in classifica solitario. Non era immaginabile all’inizio dell’anno, ma l’avvio di stagione degli andalusi è stato clamoroso sotto tutti gli aspetti. E adesso si sogna davvero.

Nel turno in mezzo alla settimana il Depor ha conosciuto la prima sconfitta della stagione. Perdere alla sesta giornata, per una squadra comunque neopromossa, non è che sia una tragedia, anzi. Ma è evidente che alcune di quelle certezze siano state minate dalla vittoria del Siviglia. E questo è un fattore che il Betis, squadra guidata da un grande allenatore e che ha dei giocatori in rosa assai importante, potrebbe sfruttare a dovere.

Anche perché, contro Lille in Champions e contro Villarreal in campionato, i biancoverdi hanno dimostrato di avere la personalità giusta per riuscire a imporsi anche in trasferta. Non c’è paura, insomma. E giustamente. Ecco perché il colpaccio ospite ci pare possa venire fuori. Non è scontato, ovvio, ma nemmeno così impossibile.

Come vedere Deportivo A Coruna-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo A Coruna-Betis, gara valida per la settima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Questa volta, a differenza di quanto successo contro il Siviglia, il Deportivo almeno una rete nel corso del match la dovrebbe trovare. Quindi andiamo con una partita sicuramente da GOL. Poi, per quanto vi abbiamo raccontato prima, è normale pensare che Betis possa riuscire a prendersi i tre punti. E sognare il secondo posto solitario.

Le probabili formazioni di Deportivo A Coruna-Betis

DEPORTIVO A CORUNA (4-1-3-2): Roman; Navarro, Noubi, Gimenez, Quagliata; Casado; Cruz Luismi, Amatucci, Soriano; Hernandez, Aubameyang.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Firpo, Gomez, Natan, Ortiz; Deossa, Bernal; Ezzalzouli, Isco, Antony; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2