Pronostico Venezia-Lazio: può essere già l’ultima spiaggia

Venezia-Lazio è una partita valida per la quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Se non fosse stato per l’arrembante rimonta del Milan targata Moreira, la Lazio poteva essere a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato e fare compagnia alle capoliste Inter e Roma. Una settimana fa i biancocelesti si sono fatti riprendere dai rossoneri nonostante un sontuoso primo tempo, concluso con due gol di vantaggio (Cancellieri e Noslin) dopo aver prodotto esattamente 2.00 xG e tirato per ben 5 volte in porta.

Nella ripresa poi è salito in cattedra il Diavolo, anche grazie ai cambi azzeccati da Ruben Amorim, e la squadra di Gennaro Gattuso si è limitata a soli 0.02 xG, con il 28% del possesso palla. Ad ogni modo, i 10 punti in classifica – che per ora valgono un dignitosissimo quarto posto – rappresentano un bottino ragguardevole, se consideriamo lo scetticismo che aleggiava sui capitolini durante l’estate, caratterizzata dalle furenti polemiche contro la proprietà.

Gattuso invece non si è lasciato sopraffare dalle tensioni e dal pessimismo e la sua Lazio è una delle sorprese di questo primo scorcio di Serie A. Contro il Venezia, in laguna, i biancocelesti hanno l’opportunità di incamerare altri punti, approfittando anche del fatto che Roma e Inter si affronteranno nello scontro diretto.

Stroppa rischia grosso

Al contrario, la situazione è già di quelle drammatiche in casa arancioneroverde. Il Venezia è l’unica squadra ancora ferma a 0 punti e e la sconfitta con la Fiorentina (2-4), oltre a far emergere i limiti difensivi – peggior difesa con 11 gol subiti in 4 giornate – ha reso più precaria la posizione di Giovanni Stroppa, per il quale il match con la Lazio potrebbe essere l’ultima spiaggia. Nel caso in cui i veneti dovessero incassare un’altro KO, infatti, non è da escludere che il club decida di cambiare tecnico, a maggior ragione dopo gli sforzi effettuati nella campagna acquisti.

Nel Venezia peserà indubbiamente l’assenza del perno di centrocampo Busio, sostituito da Sohm al fianco di Perez ed Helgason. In difesa spazio all’esperienza di Juan Jesus, mentre in avanti la coppia d’attacco sarà di nuovo composta da Yeboah e Adams. Anche dall’altro lato non sono previste grosse novità: nel tridente offensivo Noslin e Cancellieri affiancheranno Zaccagni, mentre in cabina di regia ci sarà ancora Belahyane.

Come vedere Venezia-Lazio in diretta tv e streaming

Venezia-Lazio è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Penzo” di Venezia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Venezia-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il divario d’inerzia e di tenuta mentale tra le due formazioni è abbastanza marcato. La Lazio arriva a Venezia con la consapevolezza di poter firmare un record storico per il club (13 punti nelle prime 5 giornate) e affronta una squadra che sta concedendo tanto nella ripresa e soffre di enormi sbandamenti difensivi nei momenti di pressione.

L’opzione principale per noi è il segno 2, forte anche del recente trend dei biancocelesti contro le neopromosse – vinte le ultime tre gare contro le squadre provenienti dalla B – e di una difesa lagunare da 2.75 gol subiti di media a partita. Come combinazione alternativa, la combo X2+Over 1.5 aggiunge ulteriore valore, considerando sia la verve offensiva della Lazio sia i cronici problemi del Venezia nel gestire la tenuta nell’ultima mezz’ora di gara.

Le probabili formazioni di Venezia-Lazio

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Haps; Yeboah, Adams.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2