Pronostico Udinese-Cagliari: friulani a caccia di solidità contro i sardi da record

Udinese-Cagliari è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il sogno dell’Udinese di sbancare San Siro ed infliggere la prima sconfitta in campionato all’Inter campione d’Italia in carica è durato poco meno di mezz’ora. Carlos Augusto al 26′ ha dato il via alla rimonta nerazzurra e i friulani, in vantaggio 2-0 dopo il primo quarto d’ora (Abankwah-Ekkelenkamp), si sono sciolti come neve al sole.

Il pirotecnico 5-3 del “Meazza” ha confermato la porosità della difesa della squadra di Kosta Runjaic, che nelle ultime tre gare di Serie A non ha mai incassato meno di due gol. La retroguardia aveva ballato anche in quella che finora rimane l’unica vittoria dei bianconeri (escludendo le due di Coppa Italia), in Brianza contro il Monza (2-3).

La solidità, insomma, non sembra più abitare dalle parti del Bluenergy Stadium: un clean sheet in sei partite ufficiali e 10 reti subite, che ne fanno la seconda peggior difesa del torneo.

Cagliari, mai una partenza così forte

Runjaic cercherà di invertire la rotta davanti al proprio pubblico contro un Cagliari che invece sta vivendo un momento fantastico: i sardi sabato scorso hanno espugnato 2-1 la New Balance Arena di Bergamo, ottenendo il terzo successo nelle prime quattro giornate.

Era avvenuto solo altre due volte nel corso della storia del club rossoblù, in entrambi i casi nelle stagioni gloriose a cavallo tra i ’60 e i ’70, quelle del leggendario tricolore, anche se all’epoca si assegnavano soltanto due punti a vittoria. Al contrario dell’Udinese, la squadra di Fabio Pisacane sta brillando soprattutto grazie a una difesa che ha incassato a malapena due gol: meglio ha fatto solo la Roma, che al momento condivide la vetta insieme all’Inter.

A guidare l’attacco sardo toccherà nuovamente a Mendy e Maldini, entrambi in gol contro la Dea. Il figlio d’arte si è già ripreso dopo l’incidente stradale avuto al termine della gara di sabato e dovrebbe partire titolare. Pisacane valuta anche il rientro da titolare di Mina nel cuore della difesa. Per la sfida interna contro i sardi, Runjaic riaccoglie in gruppo Zaniolo (pronto alla staffetta con Gomez) ma deve rinunciare agli infortunati Solet e Palma, affidando il pacchetto arretrato a Kabasele, Abankwah ed Ebosse.

Come vedere Udinese-Cagliari in diretta tv e streaming

Udinese-Cagliari, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.89 su Sportbet. La combo “X2+Multigol 1-4” è quotata invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.01 su Sportbet.

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Il pronostico

Il match mette di fronte due stili in questo momento diametralmente opposti. La trazione offensiva e la fragilità arretrata dei friulani contro la compattezza e la micidiale efficienza in ripartenza dei sardi. L’Udinese vanta un bilancio storico schiacciante tra le mura amiche contro il Cagliari (una sola sconfitta subita nelle ultime quattordici sfide), ma la forma attuale sorride ai ragazzi di Pisacane.

Considerando la tendenza dell’Udinese a concedere occasioni ed il trend ultrapositivo del Cagliari in trasferta (due vittorie in questa Serie A), la combo X2+Multigol 1-4 rappresenta un buon compromesso. In alternativa, per chi punta sul peso della tradizione casalinga e sul riscatto della squadra di Runjaic, il segno Gol rispecchia la costante presenza in zona gol dei bianconeri unita alle amnesie difensive evidenziate contro l’Inter.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1