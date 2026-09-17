Pronostico Monza-Sassuolo: i punti deboli sono nella propria metà campo

Monza-Sassuolo è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Alberto Aquilani sta dimostrando di poter replicare anche a Sassuolo quanto di buono aveva fatto vedere lo scorso anno in Serie B a Catanzaro, sfiorando una storica promozione in massima serie con la squadra calabrese. L’ex centrocampista non sembra aver accusato il salto di categoria e in Emilia è riuscito in poco tempo a non far rimpiangere il predecessore Grosso: i neroverdi, dopo aver perso all’esordio a Bergamo con l’Atalanta, hanno vinto due partite su tre, battendo Torino e Juve al Mapei Stadium e andando vicini al colpaccio al “Dall’Ara” di Bologna nel derby regionale con i rossoblù.

La notte magica però Aquilani e i suoi uomini l’hanno vissuta domenica scorsa contro la Signora, piegata 3-2 grazie a un gol dell’ex Adzic in pieno recupero, rete che ha vanificato la rimonta bianconera di Zhegrova.

Il Sassuolo sta brillando prevalentemente in attacco: nelle ultime tre giornate non ha mai segnato meno di due gol e la prolificità per ora basta per sopperire alle distrazioni di una difesa che invece è rimasta soltanto una volta inviolata nei sei match stagionali disputati finora. Numeri confortanti, in ogni caso, in vista dell’anticipo di Monza contro la squadra che ha incassato più reti di tutti (11, al pari di Fiorentina e Venezia) in questo primo scorcio di campionato.

Juric, tanto gioco e pochi punti

I brianzoli, neopromossi, non stanno affatto demeritando dal punto di vista realizzativo – mai a secco di gol – ma stanno raccogliendo troppo poco. Un punto in 4 partite, frutto del pareggio di Parma (1-1). Poi solo KO. Una settimana fa le reti di Mangas e Zeballos non sono bastate per evitare la sconfitta a Lecce contro una diretta concorrente (3-2). Ivan Juric non può lamentarsi dal punto di vista della proposta – in Salento 2.47 xG creati contro l’1.07 dei giallorossi – ma deve trovare al più presto un modo per blindare una difesa che sta concedendo troppo.

Per arginare le temibili ripartenze del Sassuolo e provare a sfatare il filotto di 5 sconfitte interne consecutive, Juric spera nel recupero in extremis di Mangas, affidandosi davanti a Varela con Colpani e Robinson a supporto (mentre in porta è previsto l’esordio di Tornqvist). Dall’altro lato, Aquilani punta su un tridente in forma smagliante, che anche stavolta sarà composto da Berardi, Esposito – in vantaggio nel duello con Esposito – e Laurienté.

Come vedere Monza-Sassuolo in diretta tv e streaming

Monza-Sassuolo è in programma venerdì alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Monza-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Da un lato c’è il il Sassuolo che ha un potenziale offensivo devastante e che sta sfruttando abilmente il contropiede, ma che di solito fa un’enorme fatica in trasferta (nessuna vittoria fuori casa dallo scorso febbraio) e concede molto in fase difensiva. Dall’altro, il Monza vanta un’ottima proposta offensiva per volume di occasioni (2.47 xG a Lecce) e uno storico favorevole, non avendo mai perso contro gli emiliani in Serie A.

Considerando la facilità con cui entrambe le squadre trovano la via della rete e le rispettive lacune difensive, i gol non dovrebbero mancare. La doppia chance X2+Multigol 2-4 tiene conto del momento felice degli ospiti, mentre per gli amanti dei gol puri l’esito Gol+Over 2.5 appare quasi naturale.

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Varela.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2