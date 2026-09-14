Pronostico Como-Parma: quarta di fila

Como-Parma è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre vittorie di fila compreso il clamoroso colpo in Champions League contro il Lipsia. Il Como non possiamo può considerarlo una sorpresa, ma una squadra pronta a dire la propria anche in questa stagione. Magari centrando di nuovo una qualificazione alla massima competizione europea.

Girano a meraviglia gli uomini di Fabregas. Lo fanno con la consapevolezza di essere forti e soprattutto con un atteggiamento sempre offensivo che regala spettacolo. Serviva, per stare sereni, una gara semplice, almeno sulla carta, dopo le emozioni passate in settimana. E contro il Parma di Cuesta, un solo punto conquistato fino al momento, il calendario di certo aiuta, eccome se aiuta.

Certo, negli ultimi tre confronti, soprattutto pensando ai due dello scorso anno, i lariani hanno faticato. Hanno vinto sì due volte, ma lo hanno fatto per uno a zero. Direte voi che alla fine contano solo i tre punti ed è giusto. E quelli, pure nella serata di lunedì, dovrebbero prenderseli i padroni di casa che in questo modo toccheranno la quarta vittoria di fila tra campionato e Champions. E stasera rischierà anche il posto il tecnico emiliano. Già qualche voce di un possibile addio sta circolando. E quando escono queste voci nella maggior parte dei casi sono vere.

Come vedere Como-Parma in diretta tv e streaming

Como-Parma, in programma lunedì alle 18:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Davvero pochi dubbi su chi si prenderà la vittoria finale. Il Como vive a mille all’ora questo momento ed è pronto ad agganciare la Lazio in classifica a quota dieci punti. Per il Parma notte davvero fonda, ma la squadra d’altronde è stata anche cambiata rispetto alla passata stagione con alcune cessioni eccellenti. E questo si sta pagando a caro prezzo.

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Le probabili formazioni di Como-Parma

COMO (3-4-2-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Caqueret, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Kean.

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Diego Carlos, Troilo, Valeri; Ordóñez, Keita, Fabbian; Lontani, Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0