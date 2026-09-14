Pronostico Deportivo Alaves-Valencia: un vero e proprio terremoto

Deportivo Alaves-Valencia è una gara della sesta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Via l’allenatore – c’è Oscar Sanchez ad interim – via l’amministratore delegato e il rientro del direttore sportivo. Il Valencia ha vissuto e sta vivendo dei giorni complicati e difficili dopo la sconfitta sul campo del Siviglia. Una situazione che di certo non aiuta ad affrontare con serenità questa partita in trasferta.
Un solo punto in classifica, un solo gol fatto, la bellezza di dieci subiti. Un avvio terribile per gli ospiti che adesso devono risorgere per cercare di rimanere almeno mentalmente dentro la Liga. Sì, era già successo negli anni passati che la situazione non fosse serena, ma nessuno si aspettava potesse essere in questo modo. Dall’altro lato invece c’è un Alaves che è terzo in classifica con dieci punti dopo cinque partite di campionato giocate. Una situazione davvero bellissima per i padroni di casa che annusano la possibilità di volare, letteralmente, in classifica. La sconfitta contro il Racing Santander dello scorso fine settimana è da catalogare solamente come un incidente di percorso e niente di più. Ecco perché i padroni di casa, vogliosi pure tra le altre cose di mettersi appunto questa sconfitta alle spalle, si potrebbero prendere tre punti pesantissimi per continuare a volare.
Come vedere Deportivo Alaves-Valencia in diretta tv e streaming
La sfida Deportivo Alaves-Valencia, gara valida per la sesta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 20. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Per quello che è successo dentro il Valencia in questi giorni non possiamo che dire solamente una cosa: Alaves vincente, senza discussioni, contro una formazione in pienissima crisi.
Le probabili formazioni di Deportivo Alaves-Valencia
DEPORTIVO ALAVES (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Alena, Rebbach; Boye, Martinez.
VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Maffeo, Cordoba, De Haas, Vazquez; Dieng, Pepelu; Otorbi, Elliott, Sato; Duro.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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