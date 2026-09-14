Pronostico Inter-Udinese: in Serie A non c’è storia

Inter-Udinese è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Non abbiamo paura di essere smentiti se diciamo che l’Inter è la squadra più forte del campionato. E non abbiamo paura di essere smentiti se diciamo che questa partita, nonostante l’impegno in Champions League, sia abbastanza indirizzata.
Per un paio di motivi, il primo: Chivu ha una squadra forte, profonda, e questa sera cambierà qualcuno che darà il suo apporto. Il secondo: lo scorso anno la truppa di Runjaic fece il colpaccio a San Siro e i nerazzurri iniziarono proprio male il proprio campionato. Sembra passata una vita per tutto quello che è successo in mezzo, eppure parliamo di dodici mesi fa e non di più. Comunque, anche se la Roma dovesse vincere prima, e quindi andare da sola in testa (nel nostro pronostico però la vediamo in un altro modo) la truppa nerazzurra avrà motivazioni extra. O in un caso o nell’altro.
O raggiungere appunto i giallorossi oppure andare in testa da sola in classifica a punteggio pieno. E questo non aiuta di certo l’Udinese, ribaltata in casa la passata settimana dalla Lazio e che ha moltissimi uomini fuori per diversi problemi fisici. Anche questo non sarà d’aiuto per i friulani, “attesi” quindi alla seconda sconfitta di fila.
Come vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming
Inter-Udinese, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Inter vincente, senza dubbio. E magari senza prendere nemmeno gol. L’Udinese davanti viste le assenze crea poco, e i nerazzurri dietro devono migliorare. Magari sarà la prima occasione per il clean sheet.
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Le probabili formazioni di Inter-Udinese
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
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