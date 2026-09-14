Home » CALCIO » Pronostico Inter-Udinese: in Serie A non c’è storia

Pronostico Inter-Udinese: in Serie A non c’è storia

di

Inter-Udinese è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non abbiamo paura di essere smentiti se diciamo che l’Inter è la squadra più forte del campionato. E non abbiamo paura di essere smentiti se diciamo che questa partita, nonostante l’impegno in Champions League, sia abbastanza indirizzata.

Pronostico Inter-Udinese
Pronostico Inter-Udinese: in Serie A non c’è storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per un paio di motivi, il primo: Chivu ha una squadra forte, profonda, e questa sera cambierà qualcuno che darà il suo apporto. Il secondo: lo scorso anno la truppa di Runjaic fece il colpaccio a San Siro e i nerazzurri iniziarono proprio male il proprio campionato. Sembra passata una vita per tutto quello che è successo in mezzo, eppure parliamo di dodici mesi fa e non di più. Comunque, anche se la Roma dovesse vincere prima, e quindi andare da sola in testa (nel nostro pronostico però la vediamo in un altro modo) la truppa nerazzurra avrà motivazioni extra. O in un caso o nell’altro.

O raggiungere appunto i giallorossi oppure andare in testa da sola in classifica a punteggio pieno. E questo non aiuta di certo l’Udinese, ribaltata in casa la passata settimana dalla Lazio e che ha moltissimi uomini fuori per diversi problemi fisici. Anche questo non sarà d’aiuto per i friulani, “attesi” quindi alla seconda sconfitta di fila.

Come vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming

Come vedere Inter-Udinese
Come vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Inter-Udinese, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata 1.23 su GoldbetLottomatica e a 1.23 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Inter vincente, senza dubbio. E magari senza prendere nemmeno gol. L’Udinese davanti viste le assenze crea poco, e i nerazzurri dietro devono migliorare. Magari sarà la prima occasione per il clean sheet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Torino-Roma

Pronostico Torino-Roma: la quota da prendere è questa

Pronostico Como-Parma

Pronostico Como-Parma: quarta di fila

Gatti esulta con Nico Gonzalez

Pronostico Sassuolo-Juventus: Madama cerca la svolta tra emergenza e precedenti favorevoli