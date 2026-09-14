Pronostico Inter-Udinese: in Serie A non c’è storia

Inter-Udinese è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non abbiamo paura di essere smentiti se diciamo che l’Inter è la squadra più forte del campionato. E non abbiamo paura di essere smentiti se diciamo che questa partita, nonostante l’impegno in Champions League, sia abbastanza indirizzata.

Per un paio di motivi, il primo: Chivu ha una squadra forte, profonda, e questa sera cambierà qualcuno che darà il suo apporto. Il secondo: lo scorso anno la truppa di Runjaic fece il colpaccio a San Siro e i nerazzurri iniziarono proprio male il proprio campionato. Sembra passata una vita per tutto quello che è successo in mezzo, eppure parliamo di dodici mesi fa e non di più. Comunque, anche se la Roma dovesse vincere prima, e quindi andare da sola in testa (nel nostro pronostico però la vediamo in un altro modo) la truppa nerazzurra avrà motivazioni extra. O in un caso o nell’altro.

O raggiungere appunto i giallorossi oppure andare in testa da sola in classifica a punteggio pieno. E questo non aiuta di certo l’Udinese, ribaltata in casa la passata settimana dalla Lazio e che ha moltissimi uomini fuori per diversi problemi fisici. Anche questo non sarà d’aiuto per i friulani, “attesi” quindi alla seconda sconfitta di fila.

Come vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming

Inter-Udinese, in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica e a 1.23 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Inter vincente, senza dubbio. E magari senza prendere nemmeno gol. L’Udinese davanti viste le assenze crea poco, e i nerazzurri dietro devono migliorare. Magari sarà la prima occasione per il clean sheet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0