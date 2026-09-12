Pronostico Sassuolo-Juventus: Madama cerca la svolta tra emergenza e precedenti favorevoli

Sassuolo-Juventus è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il pareggio acciuffato in extremis contro il Milan nel primo big match stagionale ha di certo evitato quella che sarebbe stata la prima sconfitta della Juventus ma non ha contribuito a fugare i dubbi sulla squadra di Luciano Spalletti, che sembra avere i medesimi difetti della passata stagione. Al di là degli infortuni (tantissimi) che stanno complicando le cose al tecnico toscano, la Signora continua a deludere in fase realizzativa nonostante un parco attaccanti completamente rivoluzionato in estate. Contro i rossoneri la Juve ha prodotto 1.59 xG contro gli 0.11 del Diavolo, eppure ha rischiato di perdere la partita se non fosse stato per il colpo di testa del difensore Gatti in pieno recupero.
Tanta imprecisione, tante occasioni sprecate nel corso di un match che Locatelli e compagni non avrebbero meritato assolutamente di perdere. A conti fatti, però, Spalletti si ritrova già ad inseguire avversarie come Inter e Roma a punteggio pieno e per questo motivo non può permettersi passi falsi nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gli emiliani non vanno sottovalutati perché stanno facendo vedere ottime cose: il merito è principalmente del nuovo allenatore Alberto Aquilani, che dopo aver sfiorato la Serie A con il Catanzato sembra essersi già calato nella realtà neroverde.
Sassuolo in salute
Il Sassuolo ha esordito con una sconfitta di misura in casa dell’Atalanta (2-1), ma nelle due gare successivi ha conquistato i primi tre punti contro il Torino (2-1) e domenica scorsa è andato vicino al colpaccio nel derby regionale con il Bologna, incassando la rete del 2-2 al minuto 91.
Insomma, con 4 punti in classifica gli uomini di Aquilani hanno la tranquillità necessaria per provare a sfruttare le debolezze juventine in una gara in cui la pressione sarà tutta sulle spalle di Madama. Spalletti nel frattempo vede l’infermeria diventare sempre più affollata, giorno dopo giorno: Locatelli e Boga si sono fatti male, Cambiaso non ha recuperato e McKennie continua a lavorare a parte. Koopmeiners dovrebbe giocare in mediana di fianco a Douglas Luiz, mentre Woltemade potrebbe essere schierato dietro la punta Kolo Muani, con Conceiçao e Nico Gonzalez esterni alti. Nel Sassuolo riecco Berardi dal 1′ nel tridente con Bowie e Laurienté, anche se scalpita Sebastiano Esposito dalla panchina. In mezzo Thorstvedt in vantaggio su Lipani.
Come vedere Sassuolo-Juventus in diretta tv e streaming
Sassuolo-Juventus, in programma domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
La Juventus non può permettersi un ulteriore passo falso se vuole rimanere agganciata alla vetta, ma l’emergenza a centrocampo e la cronica mancanza di cinismo in avanti rischiano di complicare le cose contro un Sassuolo dotato di una buona organizzazione.
Tuttavia, i neroverdi hanno incassato gol in tutte e tre le giornate disputate finora (cinque reti al passivo) e storicamente vedono nella Juventus la propria bestia nera (16 sconfitte e ben 56 gol subiti nel massimo campionato, media di 2.3 a partita). La solidità difensiva della coppia Bremer-Lucumí dovrebbe limitare le folate emiliane, spingendo la contesa verso un punteggio contenuto dove la maggior qualità dei bianconeri farà la differenza. La scelta più equilibrata ricade sulla combo X2+Under 3.5, mentre il 2 è quotato abbastanza bene per chi cerca l’acuto secco.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Laurienté.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani.
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