Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid: la striscia negativa non si chiude

Real Sociedad-Atletico Madrid è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Una striscia lunghissima che, nonostante l’impegno europeo dell’Atletico Madrid – comunque uscito discretamente bene, nonostante la sconfitta, dalla trasferta di Anfield – che è destinata ad allungarsi.

Negli ultimi tredici scontri diretti infatti, la Real Sociedad di Matarazzo – che ha impattato in maniera positiva la stagione – non ha mai vinto: una striscia di cinque pareggi e otto sconfitte. L’Atletico di Simeone invece viene da due legnate di fila, clamorosa soprattutto quella contro il Bilbao la scorsa settimana. E in questa terza trasferta consecutiva, c’è un solo obiettivo, tornare immediatamente a mettere il sorriso dentro una squadra che rischia già a settembre di inanellare una striscia complicata poi da gestire.

La situazione non è semplice dentro i Colchoneros anche se in Inghilterra hanno ritrovato Alvarez in attacco dopo tutto quello che è successo durante l’estate. Un giocatore in grade decisamente di fare la differenza. Ci sono delle sensazioni positive per quanto riguarda gli ospiti soprattutto per quello che vi abbiamo raccontato, vale a dire questa striscia aperta di utili contro la Sociedad che si potrebbe allungare. Noi crediamo che si allungherà, togliendo proprio il condizionale dalla questione. E andiamo a vedere insieme sotto come potrebbe finire questo match.

Come vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Atletico Madrid, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Per chi vuole una certezza assoluta è evidente che il GOL sia la quota da prendere. Sì, perché entrambe troveranno la via della rete. Poi, per quello che vi abbiamo raccontato, è normale pensare che l’Atletico, pure per via delle qualità che si ritrova a disposizione, possa riuscire a prendersi il risultato. Quindi colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Atletico Madrid

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Marrero; Aramburu, Zubeldia, Sarr, Gomez; Ochieng, Herrera, Soler, Guedes; Sucic, Oyarzabal.

ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lee; Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2