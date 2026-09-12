Pronostico Getafe-Deportivo A Coruña: c’è una quota di altissimo livello

Getafe-Deportivo A Coruña è una gara della quinta giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Nonostante i pochi gol segnati lo scorso anno – 32 totali – il Getafe ha chiuso al settimo posto. Ma quel problema è ancora lì, bello presente negli uomini di Bordalas. Certo, in casa nelle ultime quattro uscite hanno vinto tre volte e pareggiato una. Quindi sperano i tifosi che questo rendimento casalingo possa continuare.
Due vittorie e due pareggi invece in questo avvio di stagione per il La Coruna. Clamorosa la vittoria della scorsa settimana sul campo del Villarreal, in rimonta. Un terreno di gioco difficile espugnato da Aubameyang e compagni che vogliono continuare in questo modo per raggiungere il prima possibile quello che è l’unico obiettivo stagionale, vale a dire la salvezza. Poi magari qualche soddisfazione si potrebbe togliere, ma dopo tanti anni nelle categorie inferiori è normale pensare che ci sia una sola e unica voglia.
Il Getafe dal proprio canto ha una grande esperienza. E soprattutto negli ultimi 11 precedenti in casa contro il Depor – dal 2010 a questa parte – hanno perso solamente una volta con 7 vittorie e tre pareggi. Pare proprio quest’ultimo il risultato più probabile. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo perché.
Come vedere Getafe-Deportivo A Coruña in diretta tv e streaming
La sfida Getafe-Deportivo A Coruña, gara valida per la quarta giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 2.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.30 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Se da un lato abbiamo una squadra che segna poco, dall’alto ci troviamo una formazione che invece lo ha fatto tanto in questo avvio. E siccome crediamo che gli ospiti almeno una rete nel corso del match la potrebbero trovare, il Getafe sarà costretto ad alzare in ogni caso i ritmi del proprio motore. Una gara da gol. Con una quota clamorosa. E da pareggio.
Le probabili formazioni di Getafe-Deportivo A Coruña
GETAFE (5-3-2): Soria; A Garcia, Gudelj, Djene, Davinchi, Mojica; Terrats, Mangala, Martin; Unal, Satriano.
DEPORTIVO A CORUNA (4-4-2): Roman; Navarro, Noubi, Gimenez, Quagliata; Cruz, Soriano, Amatucci, Rodriguez; Nsongo, Aubameyang.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1
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