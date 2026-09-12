Pronostico Lecce-Monza: nei precedenti in Salento è sempre successo

Lecce-Monza è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco non è riuscito a dare continuità alla vittoria ottenuta all’esordio in casa del Venezia (0-2), facendosi strapazzare dalla Roma nella seconda giornata (0-4 al Via del Mare) e arrendendosi 1-0 nello scontro diretto di lunedì scorso a Cagliari. C’è ben poco da salvare della prestazione offerta in Sardegna: in fase di non possesso i giallorossi hanno commesso troppi errori tecnici e, se i sardi fossero stati più cinici, avremmo avuto un passivo decisamente più ampio. Lo stesso Di Francesco a fine match ha puntato il dito sull’eccessiva passività dei suoi, che – soprattutto nel primo tempo – hanno concesso tanto alla formazione di Fabio Pisacane.

Segnali, insomma, da non sottovalutare per un Lecce che adesso deve ritrovare fiducia in un altro scontro salvezza, stavolta contro il neopromosso Monza, avversario che potrebbe dare filo da torcere fino all’ultimo ai salentini.

I brianzoli di punti ne hanno uno, frutto del pareggio di domenica scorsa contro il Parma (1-1). In Emilia i biancorossi hanno di nuovo brillato a livello offensivo, producendo più del doppio degli xG dei ducali (0.73 vs 1.72) e trovandosi di fronte un Corvi in stato di grazia. Con ogni probabilità avrebbero meritato qualcosa in più di un punticino per quanto costruito. In effetti la squadra di Ivan Juric non sta affatto deludendo sotto questo punto di vista, avendo trovato la via del gol in tutte le cinque partite ufficiali disputate finora, compresa quella a San Siro con l’Inter (4-1).

Il tecnico croato a Lecce dovrà sciogliere qualche nodo: Robinson, in gol a Parma, chiede spazio e insidia Colpani, mentre il rientrante Varela (due gol in campionato) è in ballottaggio con Cutrone. Dall’altro lato, Di Francesco confermerà il tridente d’attacco formato da Pierotti, Stulic e Monteiro.

Come vedere Lecce-Monza in diretta tv e streaming

La sfida Lecce-Monza, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

I numeri e le statistiche storiche di questo incrocio offrono indicazioni chiarissime per la quota Gol. Nei tre precedenti disputati in A al “Via del Mare”, entrambe le formazioni sono sempre andate a bersaglio (una vittoria salentina e due pareggi). Se da un lato il Lecce deve assolutamente interrompere il digiuno casalingo per non aprire una mini-crisi, dall’altro il Monza ha dimostrato una costanza realizzativa impeccabile in questo inizio di stagione.

I brianzoli creano un volume di occasioni notevole ma al contempo soffrono sui calci piazzati (tre gol incassati da corner, dato record nei top 5 campionati europei). Ci sono quindi tutte le premesse per assistere a un match aperto, dove almeno una rete del Monza appare quasi garantita. L’esito Gol o l’inclinazione verso Multigol Ospite 1-2 rappresentano le soluzioni più logiche e coerenti con la tendenza tattica delle due squadre.

Le probabili formazioni di Lecce-Monza

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Colpani; Mota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1