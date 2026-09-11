Pronostico Lazio-Milan: l’effetto Frattesi contro la “legge” del secondo tempo di Amorim

Lazio-Milan è una partita valida per la quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Lazio sembrava destinata a un’altra stagione di delusioni e sofferenze, soprattutto dopo un’estate caratterizzata da contestazioni feroci nei confronti della proprietà e da un mercato che fino ai primi di agosto fatica a decollare.

Poi la clamorosa sconfitta casalinga in Coppa Italia, con conseguente eliminazione per mezzo di una squadra di B, il Mantova, non aveva fatto altro che rendere più incandescente l’ambiente.

Ed invece dopo tre giornate i capitolini si ritrovano sul podio, a punteggio pieno insieme all’Inter e ai cugini della Roma, raccogliendo i frutti di una campagna acquisti che alla fine ha portato in dote giocatori interessanti e funzionali a Gennaro Gattuso (Pinamonti, Sutalo, Gudmundsson). Il vero fattore nelle tre vittorie con Bologna (0-1), Genoa (1-0) e Udinese (1-2) è stato però Frattesi. L’ex centrocampista dell’Inter, tornato nel club che aveva contribuito a lanciarlo (e di cui è tifoso) ha segnato in tutti e tre i match, indossando nuovamente i panni di quel giocatore di cui si erano innamorati a Milano, per poi relegarlo forse un po’ troppo – e troppo in fretta – in panchina. La Lazio, insomma, ha dato l’impressione di essere già rodata e di aver già interiorizzato i dettami del tecnico, anche lui in cerca di rilancio dopo l’esperienza negativa con la nazionale italiana.

Milan poco propositivo a Torino

La sfida con il Milan ci dirà di più sulla tenuta dei biancocelesti, essendo per loro il primo test probante. Il Diavolo, partito forte con i due successi con Torino (1-2) e Venezia (2-0), domenica scorsa ha pareggiato 1-1 nello scontro diretto con la Juventus, incassando la rete del pareggio in pieno recupero.

I rossoneri però non hanno fatto granché (0.11 xG attesi), al punto da costringere l’allenatore Ruben Amorim ad ammettere davanti alle telecamere che la vittoria a Torino non sarebbe stata meritata, senza lesinare critiche ai suoi uomini. Tra i migliori il talentino Cisse, in gol da subentrato e già a quota 2 reti: scontata la sua riconferma sulla trequarti al posto di Saelemaekers, con Pulisic che probabilmente entrerà a gara in corso. In difesa riecco De Winter, viste le condizioni ancora non ottimali dell’altro centrale Gabbia, sulla corsia destra invece si rivedrà Chukwueze. Gattuso, dall’altro lato, confermerà quasi certamente l’undici di Udine, con il trio d’attacco composto da Isaksen, Pinamonti e Zaccagni.

Come vedere Lazio-Milan in diretta tv e streaming

La sfida Lazio-Milan, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Ci attendiamo una partita di grande intensità e tatticismo, in cui i dettagli e le giocate dei singoli faranno la differenza. La Lazio sta attraversando un momento di forma psicofisica eccezionale e beneficia della spinta offensiva di Frattesi nei suoi inserimenti senza palla. Tuttavia, il Milan rappresenta un ostacolo di ben altra caratura rispetto alle avversarie affrontate dai biancocelesti nelle prime tre giornate.

Interessante la statistica dei rossoneri, costanti nel colpire finora sempre nella seconda frazione di gioco. Negli ultimi 5 precedenti disputati a Roma tra campionato e coppa, il Milan ha vinto una sola volta, ma la squadra di Amorim vanta numeri esterni impressionanti (solo 3 KO nelle ultime 21 trasferte di Serie A). L’esito Gol rispecchia la pericolosità dei due reparti avanzati e la tendenza ad aprirsi nella ripresa. Come opzione combinata, il X2+Multigol 1-4 resta una soluzione solida per coprire la continuità esterna dei rossoneri e l’organizzazione tattica di Amorim. Lecito, infine, aspettarsi una ripresa più prolifica rispetto al primo tempo, assecondando i numeri che stanno riguardando il Diavolo.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Gonçalo Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1