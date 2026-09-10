Pronostico Venezia-Fiorentina: caccia ai primi punti tra caos tecnici e difese colabrodo

Venezia-Fiorentina è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’avventura di Fabio Grosso a Firenze è durata a malapena 59 giorni. Tre giornate di campionato sono bastate per convincere il diesse della Fiorentina Fabio Paratici a fare fuori l’allenatore arruolato in estate per portare avanti il nuovo progetto, dopo due ottime stagioni alla guida del Sassuolo. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal capoluogo toscano, pare che sia stato lo stesso Grosso a manifestare apertamente dubbi e perplessità circa la composizione della rosa – completamente rivoluzionata dal mercato, spendendo circa 130 milioni di euro – durante uno degli incontri avuti con il dirigente viola a pochi giorni dalla sconfitta, la terza di fila, con il Torino, corsaro 2-1 al “Franchi” sabato scorso.

Grosso avrebbe dunque gettato idealmente la spugna – senza però dare le dimissioni – e al tempo stesso sconfessato le operazioni di mercato effettuate da Paratici, che a quel punto non poteva non optare per la dolorosa strada dell’esonero (non sono da escludere azioni legali nei confronti del tecnico da parte dalla Fiorentina).

Esonero chiesto a gran voce anche dai tifosi a margine della sfida con i granata, in cui la Viola è sembrata di nuovo un’accozzaglia di “figurine”, senza un’idea di gioco, impalpabili dalla metà campo in su – il gol di Pellegrino è arrivato grazie a una papera del portiere del Toro – e soprattutto ancora disastrosi in fase di non possesso.

I numeri horror della Viola

Nelle prime tre giornate di Serie A la Fiorentina, oltre a incassare solo sconfitte (Roma, Frosinone, Torino) ha subito ben 9 reti segnandone soltanto una. Numeri horror, per quello che è diventato il peggior avvio di sempre del club gigliato e quasi impossibili da digerire per una tifoseria che in estate era tornata a sognare con gli altisonanti colpi di mercato ed immaginava una partenza diversa dopo i disastri combinati dalla Viola nella passata stagione, con la salvezza acciuffata in extremis.

Che la confusione regni sovrana lo si è evinto anche dalla decisione – clamorosa – di richiamare Paolo Vanoli al posto di Grosso. Sì, lo stesso allenatore a cui Paratici a fine maggio aveva dato il benservito non reputandolo evidentemente all’altezza del nuovo corso, nonostante avesse portato in salvo la Viola.

Anche i lagunari a secco di punti

In panchina, a Venezia, ci sarà lui: l’obiettivo è quello di compattare la squadra dopo l’avvio shock e conquistare i primi punti. Stesso discorso per i lagunari, che come la Fiorentina hanno zero punti in classifica e sono usciti anche dalla Coppa Italia. Domenica il terzo KO, il quarto stagionale, stavolta contro un’altra neopromossa come il Frosinone (3-2).

Gli arancioneroverdi si sono quantomeno sbloccati a livello realizzativo – contro Lecce e Milan non avevano segnato – ma la sensazione è che servirà del tempo per amalgamare una squadra che in estate, sulla falsariga della Viola, ha cambiato tantissimo.

Contro la Fiorentina il tecnico del Venezia Stroppa riproporrà Yeboah in attacco di fianco ad Adams, mentre in difesa è in dubbio l’ex Verona Bella-Kotchap dopo l’infortunio rimediato a Frosinone. Dall’altro lato, Vanoli ha avuto pochissimo tempo per preparare la trasferta veneta e potrebbe affidarsi a chi è più pronto. In difesa dovrebbe tornare dal 1′ Dodò, uno dei pochi reduci dello scorso anno, a centrocampo invece dovrebbero giocare Ndour, Fagioli e Atta, visto che Oulai (uscito per un problema muscolare nel match con il Torino) non ha ancora recuperato completamente. In attacco ballottaggio tra Beto e Pellegrino.

Come vedere Venezia-Fiorentina in diretta tv e streaming

Venezia-Fiorentina, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Una partita particolarmente delicata sotto il profilo sia tattico che psicologico. La Fiorentina vanta una rosa nettamente superiore dal punto di vista tecnico e vorrà sfruttare la “scossa” del cambio in panchina con il ritorno di Vanoli. Tuttavia, i numeri difensivi dicono che le due squadre hanno incassato complessivamente 16 reti in appena tre giornate, mostrando un’estrema vulnerabilità della linea arretrata.

Inoltre, il “Penzo” si è rivelato negli ultimi anni un tabù per i viola, battuti in Laguna in entrambi gli ultimi due precedenti (compreso il 2-1 del maggio 2025). Con Stroppa affamato di punti (in caso di sconfitta rischierebbe pure lui) e la Fiorentina disperatamente a caccia di una vittoria scuoti-ambiente, è lecito attendersi una sfida in cui entrambe le formazioni troveranno la via della rete. L’esito Gol rappresenta la scelta più solida, mentre l’opzione X2+Over 1.5 si basa sul probabile scatto d’orgoglio della truppa di Vanoli.

Le probabili formazioni di Venezia-Fiorentina

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Pedro Gonçalves.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1