Pronostico Bologna-Sassuolo: è un derby da GOL

Bologna-Sassuolo è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dovrebbe riuscire la squadra di Domenico Tedesco, l’allenatore che ha preso il posto di Italiano, a togliere lo zero in classifica. Dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta – entrambe immeritate – il Bologna ha bisogno di punti e li cerca in questo derby emiliano contro Aquilani.

Gli ospiti in settimana hanno avuto un impegno importante in Coppa Italia – passaggio del turno ai calci di rigore contro il Frosinone – ma soprattutto la scorsa settimana l’ex guida del Catanzaro ha trovato la prima vittoria in massima serie contro il Torino. La sua squadra inizia a crescere ed è trascinata, come al solito, da un altro Domenico. Ancora calabrese: Berardi. Che non smette mai di stupire.

Il Bologna non ha ancora segnato in questa stagione, ed è un problema. L’addio di Castro e il mancato inserimento nei sistemi tattici di Piccoli e Dovbyk ha creato evidenti difficoltà. Ma adesso pare possa essere arrivato il momento della svolta. Una rete da parte dei padroni di casa ce l’aspettiamo, così come ci aspettiamo tra le altre cose almeno un gol dei neroverdi che davanti non hanno mai perso le geometrie. Insomma, come avrete capito dal titolo, è un derby da GOL. Sotto vi diciamo, tra le altre cose, come potrebbe finire la partita.

Come vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv e streaming

Bologna-Sassuolo, in programma domenica alle 18 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Oltre ad essere una sfida da almeno un gol per squadra, sarà la prima vittoria in massima serie di Domenico Tedesco. Il Bologna le due sconfitte non le ha proprio meritate. Ecco perché con un po’ di fortuna che gira dalla propria parte troverà i primi tre punti.

Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lysaker, Theate, Miranda; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Bowie, Lauriente.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1