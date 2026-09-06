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Pronostico Frosinone-Venezia: prima volta storica in Serie A

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Frosinone-Venezia è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la meravigliosa vittoria sul campo della Fiorentina – in trasferta il Frosinone, almeno nei 90minuti, non perde da ottobre scorso – i ciociari vogliono trovare una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza contro un Venezia ancora fermo a zero. E che a zero dovrebbe restare.

Pronostico Frosinone-Venezia
Pronostico Frosinone-Venezia: prima volta storica in Serie A (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sì, perché la truppa di Alvini, anche contro la Juventus al debutto in questa massima serie, non è che abbia sofferto più di tanto. Solamente una rete di Bremer ha indirizzato il match e poi, nel finale, sono arrivate anche delle occasioni per riprendere la contesa. La spinta del pubblico di casa, in un impianto bellissimo, è un fattore quest’anno a Frosinone. Sì, perché i tifosi sono proprio attaccati e spingono per portare avanti qualcosa di unico. Il Venezia, che ha pure cambiato abbastanza nel corso dell’estate, è alla ricerca della propria personalità. Contro il Milan in generale la prestazione è stata positiva, ma davanti manca qualcosa.

Ora, è ampiamente probabile che i lagunari trovino la via della rete in questa sfida, ma crediamo altrettanto che il Frosinone – che sta meglio e anche se ha avuto l’impegno in Coppa Italia ha fatto riposare i titolari contro il Sassuolo – possa riuscire a trovare la prima vittoria in casa della stagione. In Serie A, inoltre, è il primo confronto. Una prima volta storica.

Come vedere Frosinone-Venezia in diretta tv e streaming

Come vedere Frosinone-Venezia
Come vedere Frosinone-Venezia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Frosinone-Venezia, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

C’è profumo della prima vittoria interna in campionato per la truppa di Alvini, in una partita che dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Frosinone-Venezia

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calo, Cichella, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Mazzocchi, Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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