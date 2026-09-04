Pronostico Roma-Atalanta: la lunga imbattibilità è a rischio

Roma-Atalanta è una partita valida per la terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

All’Olimpico va in scena una sfida d’alta quota – nonché dai tanti spunti, con Gian Piero Gasperini che ritrova la “sua” Dea e Maurizio Sarri che torna a respirare aria di derby avendo in passato allenato due volte la Lazio – tra due squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate, Roma e Atalanta. Ad impressionare di più però sono stati sicuramente i giallorossi, decisamente arrembanti nei match con Fiorentina e Lecce.

Trascinata da un Malen che continua a far registrare numeri irreali in Serie A (l’olandese è già a quota 5 gol dopo 180 minuti), la Lupa guida momentaneamente la classifica grazie a una differenza reti capolavoro, con la bellezza di 8 gol segnati e neppure uno subito.

Due risultati fotocopia finora per Gasperini: travolta la Viola all’Olimpico (4-0), la Roma si è ripetuta lunedì scorso in Salento (0-4), dimostrando di essere senza dubbio la squadra più in forma del torneo e che, alla luce di un mercato forse incompleto ma che ha portato rinforzi importanti sulla sponda giallorossa del Tevere, si candida come una delle possibili protagoniste della lotta scudetto, a patto ovviamente che continui su questi ritmi (tutto da vedere in una stagione in cui la Champions League drenerà molte energie).

Sarri è partito con il piede giusto

Anche l’Atalanta è partita con il piede giusto – e non era scontato, se consideriamo le tante novità apportate da Sarri a livello tattico – e le due vittorie di misura ottenute entrambe davanti al proprio pubblico con Sassuolo (2-1) e Bologna (1-0) sono arrivate nonostante il cartello work in progress apposto davanti a Zingonia e nonostante le fatiche europee, tenendo conto che la Dea tra le prime due gare ha dovuto affrontare lo scomodo playoff di Conference League con gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv. Per avere la meglio sui felsinei, lunedì scorso, è servito anche un pizzico di fortuna: il gol di Samardzic al minuto 96 ha beffato un Bologna che per quanto fatto vedere in campo avrebbe meritato quanto meno il pareggio.

Sarri all’Olimpico dovrebbe confermare su per giù l’undici della sfida coi rossoblù, con la novità Rowe a sinistra nel tridente d’attacco al posto di Raspadori. Gasperini invece probabilmente non avrà N’Dicka, uscito acciaccato dal match di Lecce: lo sostituirà uno tra Ghilardi e Balerdi. In vista dell’esordio in Champions League con il Fenerbahçe, il tecnico giallorosso medita di far rifiatare Dybala, che ha accusato un piccolo risentimento.

Come vedere Roma-Atalanta in diretta tv e streaming

Roma-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Roma arriva alla sfida con numeri difensivi eccezionali (appena 16 tiri subiti, primato condiviso con la Juventus) e un saldo reti di +8 che fa venire in mente stagioni storiche. Di contro, la Dea vanta una striscia d’imbattibilità da record contro i capitolini (8 gare senza sconfitte in Serie A) e la consapevolezza di poter fare male ad ogni affondo. Considerando che i bergamaschi hanno subito ben 38 conclusioni in due gare e affrontano il miglior attacco del torneo con un Malen che ha numeri da marziano, i giallorossi hanno tutte le carte in regola per trovare la via del gol con facilità, pur dovendo fare attenzione alle ripartenze dei bergamaschi. Ipotizziamo dunque un risultato positivo della squadra di Gasperini in una partita in cui il numero dei gol totali sarà compreso tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Mora, Soulé; Malen.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1