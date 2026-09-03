Pronostico Genoa-Como: un vero banco di prova prima dell’Europa

Genoa-Como è una partita valida per la terza giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria al “Maradona” contro il Napoli è la dimostrazione di quanto questo Como sia cresciuto sotto ogni punto di vista ed abbia ormai acquisito la consapevolezza di essere una candidata stabile per obiettivi di prestigio, ad esempio un posto tra le prime quattro.

I lariani, che si preparano allo storico debutto in Champions League – nella prossima settimana affronteranno il Lipsia nel primo turno della League Phase – sono indubbiamente più forti rispetto allo scorso anno.

Tra la rosa allungata per via del doppio impegno tra campionato e coppa, aggiunte di spessore (Kaiki, Couto, Chalobah e per ultimo Kean, ufficializzato a poche ore dalla fine del calciomercato) e giovani dal potenziale elevatissimo (Liberali, miglior giocatore della scorsa B), Cesc Fabregas adesso può davvero provare ad alzare ulteriormente l’asticella ed inseguire un altro sogno dopo aver scritto una pagina di storia portando il Como in Champions.

A Napoli Da Cunha e compagni hanno vinto da squadra matura e organizzata, sapendo anche abbassare i giri del motore quando necessario ma senza mai rinunciare ai propri principi. Di Baturina e Douvikas – a proposito, per Kean non sarà facile spodestare l’attaccante greco, già a quota 2 gol – le reti che hanno punito i partenopei (1-2) e che hanno regalato i primi tre punti a un Como che all’esordio non era andato al di là di un pareggio a Udine (1-1).

Grifone, l’attacco non punge

In attesa di capire quanto incideranno le fatiche europee, i lariani disputeranno la terza partita in trasferta, stavolta a Marassi contro il Genoa, a causa dei lavori che hanno dalla scorsa primavera hanno riguardato il “Sinigaglia” per adeguarlo alle normative UEFA.

I rossoblù non hanno raccolto neppure un punto tra Napoli e Lazio, non riuscendo a segnare gol né contro gli azzurri (0-2) né contro i biancocelesti (1-0). La squadra da Daniele De Rossi nel complesso non ha giocato due brutte partite ma in fase di possesso le lacune sono apparse evidenti e per poter invertire la rotta è abbastanza scontato che in attacco bisognerà fare decisamente meglio.

Proprio per questo motivo non sono esclusi cambiamenti da parte dell’allenatore, che contro il Como potrebbe lanciare Osmajic dal 1′ insieme a Colombo e al posto di un evanescente Vitinha.

Dovrebbe accomodarsi in panchina l’ultimo arrivato El Shaarawy, tornato a Genova da svincolato. Anche nel Como Kean non giocherà titolare, benché ci sia da aspettarsi qualche rotazione da parte di Fabregas in vista dell’imminente match di Champions.

Come vedere Genoa-Como in diretta tv e streaming

Genoa-Como, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Genoa ha mostrato trame di gioco discrete ma un’evidente sterilità negli ultimi venti metri, testimoniata da sette gare di fila senza vittorie e dal rischio di restare a secco di gol per le prime tre giornate (evento che non si verifica dal 1983-84). Di contro, il Como gioca con la serenità, la qualità e la pericolosità esterna di chi ha segnato almeno 2 gol in 10 delle ultime 16 trasferte ufficiali, oltre ad essersi già imposto per 2-0 a Marassi lo scorso aprile. Nonostante il pensiero del debutto in Champions League possa portare Fabregas a qualche inevitabile rotazione, la maggiore profondità della rosa lariana e la spinta di un attacco in salute spingono per un risultato positivo a favore degli ospiti. Optiamo dunque per la doppia chance esterna in un match in cui verosimilmente il numero dei gol sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Genoa-Como

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Sow, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi; Vitinha, Colombo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Alex Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2