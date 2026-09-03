Pronostico PSG-Monaco: rivincita e primo sorriso

PSG-Monaco è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:05: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con la vittoria nella Supercoppa Europea sembrava che la stagione del PSG fosse iniziata come sempre, vincendo quasi tutte le partite. E invece prima è arrivata la sconfitta nella Coppa di Francia e poi due pareggi in campionato. Poco bene per la truppa campione d’Europa.

Ma adesso è arrivato il momento del primo sorriso contro il Monaco. Anche perché c’è da prendersi la rivincita rispetto alla sconfitta della passata stagione appunto contro la squadra monegasca. Sì, l’ultimo confronto nella Capitale ha regalato tre punti agli ospiti che hanno sfruttato, in quel momento, il fatto che il PSG fosse in lotta su tutti i fronti e quindi con tantissimi pensieri da affrontare. Adesso, l’unico pensiero dei padroni di casa, è quello di conquistare la prima vittoria in campionato. Anche per non allontanarsi troppo da quelle che stanno davanti. Vero che il campionato è lungo, ma è altrettanto vero che gli impegni saranno sempre grossi e quindi meglio non rischiare.

Il mercato ha rivoluzionato, almeno in attacco, i parigini. Dentro Ferran Torres – subito decisivo – fuori Barcola, andato al Liverpool. E anche Ramos, passato al Milan. Ma serviva senza dubbio qualcosa per ridare slancio dopo aver vinto tutto nel corso dell’ultimo periodo. Il momento di vedere i risultati adesso è arrivato.

Come vedere PSG-Monaco in streaming

PSG-Monaco è in programma venerdì alle 21:05. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Non possiamo non puntare forte sul PSG, una squadra che deve trovare la prima vittoria in campionato per ovvi motivi. Sfida da almeno tre reti complessive. E anche da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di PSG-Monaco

LIONE (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

AUXERRE (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Coulibaly, Golovin, Idumbo; Brunner.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1