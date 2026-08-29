Pronostico Napoli-Como: Allegri sfida l’ambizione di Fabregas

Napoli-Como è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Como è ormai a un passo dall’acquisto di Moise Kean, che a meno di imprevisti dovrebbe essere ufficializzato prima della fine del mercato estivo. L’ennesimo rinforzo per la squadra di Cesc Fabregas, ancora una volta protagonista indiscussa – a suon di milioni – della finestra dei trasferimenti che sta per concludersi. I lariani, che quest’anno per la prima volta nella loro storia avranno l’opportunità di misurarsi con le big del continente nella League Phase della Champions League, non hanno badato a spese per allungare e soprattutto rendere più competitiva la rosa in vista di una stagione in cui Nico Paz e compagni saranno impegnati su tre fronti. E dovranno giocoforza alzare il livello.

Non è affatto sbagliato, dunque, considerare quello con il Napoli di Massimiliano Allegri un big match, dal momento che Fabregas dopo una campagna acquisti del genere non può più nascondersi. Per il Como si tratta della seconda trasferta consecutiva: una settimana fa l’esordio contro l’ostica Udinese in Friuli, con Douvikas che ha replicato al bianconero Kamara (1-1). Una prestazione non entusiasmante da parte di lariani che, pur giocando sempre un calcio propositivo (59% del possesso palla), hanno prodotto meno xG rispetto all’Udinese, segno che il tecnico catalano ha bisogno di tempo per integrare i nuovi e far sì che la squadra ritrovi gli automatismi della passata stagione.

Max conferma l’undici di Marassi

Il Napoli invece nella prima uscita ufficiale ha portato via i tre punti dal fortino di Marassi, regolando un buon Genoa (0-2) grazie ai cambi indovinati dall’allenatore nella ripresa. Particolarmente azzeccato l’ingresso di De Bruyne: il belga ha sbloccato il match a otto minuti dalla fine e fornito l’assist a Vergara cinque giri di lancette più tardi. Non sono mancate, tuttavia, le polemiche sul presunto fallo ai danni del genoano Vasquez in occasione del primo gol, episodio che ha fatto infuriare il Grifone ed il suo allenatore De Rossi.

Allegri non dovrebbe modificare la formazione di Marassi: nel tridente d’attacco Politano e Alisson Santos supporteranno Hojlund, in difesa conferma per Spinazzola. Dall’altro lato, Fabregas potrebbe lanciare dal 1′ Kaiki, Da Cunha e Diao, questi ultimi due subentrati a gara in corso a Udine.

Come vedere Napoli-Como in diretta tv e streaming

Napoli-Como, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Maradona” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

I precedenti storici nell’impianto partenopeo arridono in modo schiacciante agli azzurri, capaci di vincere 12 delle 13 sfide casalinghe di Serie A giocate contro il Como (92.3%). Tuttavia, le dinamiche più recenti raccontano di un avversario estremamente ostico per i campani. Nello scorso campionato, infatti, entrambe le sfide si sono chiuse a reti bianche, senza dimenticare la clamorosa eliminazione subita dal Napoli ai rigori in Coppa Italia. Inoltre, la squadra di Fabregas vanta un rendimento esterno invidiabile, essendo rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 trasferte di A (8 vittorie e 3 pareggi).

Il Como possiede il palleggio e la qualità per mettere in difficoltà chiunque, ma la squadra lariana sta ancora cercando la migliore alchimia per integrare le tante novità di mercato. Il Napoli, pur concedendo qualcosa sul piano del gioco, ha dimostrato un cinismo impressionante e una panchina capace di spaccare le partite nei minuti finali. La spinta del Maradona e la maggior freddezza negli episodi indirizzano il pronostico verso i padroni di casa. La combo 1X+Over 1.5 è un compromesso che valorizza la forza casalinga dei partenopei e la probabilità di assistere a una gara più aperta rispetto ai due zero a zero della scorsa stagione.

Le probabili formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Alex Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1