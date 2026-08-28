Pronostico Siviglia-Atletico Madrid: primo bivio per Simeone

Siviglia-Atletico Madrid mette di fronte due squadre partite con ambizioni e risultati differenti: pronostico, formazioni e dove vedere il match.

Il Siviglia vuole continuare a volare dopo un avvio di Liga decisamente esaltante: gli andalusi hanno infatti conquistato sei punti nelle prime due giornate, battendo prima il Rayo Vallecano e poi l’Athletic Bilbao in trasferta, e ora sono chiamati a misurarsi con l’Atletico Madrid in quella che rappresenta senza dubbio la prima grande prova della stagione. La squadra di Luis Garcia arriva dunque all’appuntamento con il morale alto e con la possibilità di trasformare un ottimo inizio in qualcosa di più concreto. I Colchoneros, invece, hanno raccolto quattro punti nelle prime due partite, iniziando con il successo interno sul Malaga e pareggiando poi 2-2 contro il Villarreal. La squadra di Diego Simeone, alla luce di ciò, arriva a Siviglia con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno rispetto alle prime della classe.

La sfida del Sanchez-Pizjuan presenta un precedente recente da non trascurare. Nell’ultimo confronto, disputato nell’aprile scorso, il Siviglia è riuscito a battere l’Atletico per 2-1. La formazione madrilena aveva però vinto tre dei quattro incontri precedenti, a conferma di una tradizione complessivamente favorevole ai Colchoneros. In questo contesto, tuttavia, il momento delle due squadre sembra suggerire maggiore equilibrio.

Simeone dovrà fare i conti con alcune assenze che potrebbero complicare i suoi piani, situazione da monitorare soprattutto perché l’Atletico ha l’obiettivo di migliorare il quarto posto ottenuto nella passata stagione, quando concluse il campionato addirittura a 25 punti dalla capolista Barcellona. Il mercato estivo ha portato diversi rinforzi, ma la squadra deve ancora trovare il proprio assetto definitivo, anche alla luce delle voci che continuano a riguardare il futuro di Julian Alvarez. Il Siviglia, al contrario, può affrontare la partita con meno pressione e sfruttare l’onda positiva delle prime due giornate. La vittoria ottenuta a Bilbao ha dato ulteriore fiducia alla squadra, che in casa proverà a giocare senza timori reverenziali contro un Atletico ancora alla ricerca della propria dimensione. Ne può uscire una partita combattuta, nella quale entrambe potrebbero avere le occasioni per andare a segno.

Come vedere Siviglia-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Atletico Madrid, valida per la terza giornata della Liga, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

La partenza del Siviglia merita attenzione: sei punti in due giornate, compreso il colpo esterno sul campo dell’Athletic Bilbao, sono un bottino che non può essere considerato casuale. L’Atletico dispone di una rosa superiore e resta una delle squadre più attrezzate della Liga, ma il pareggio con il Villarreal ha evidenziato alcune difficoltà e le assenze rendono la trasferta del Sanchez-Pizjuan ancora più delicata.

Il fattore campo e lo stato di forma degli andalusi possono quindi compensare almeno in parte il divario tecnico. Il Siviglia ha le qualità per mettere in difficoltà i Colchoneros, ma l’Atletico dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita nella quale entrambe le squadre possono trovare la via della rete.

Le formazioni di Siviglia-Atletico Madrid

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Salas, Suazo; Guridi, Agoumé; Sierra, Peque Fernandez, Oso; Ure.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Marcos Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo; Barrios, Koke; Simeone, Lee Kang-in, Baena; Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1