Pronostici Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese: la Viola non vuole rovinarsi la festa

Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese sono due partite della seconda giornata di Serie A e si giocano sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il flop più increbile della prima giornata di Serie A ha riguardato la nuova Viola di Fabio Grosso, presa inaspettatamente a pallate allo stadio Olimpico dalla Roma. Dybala e Malen (tripletta) lunedì scorso hanno banchettato nella difesa di burro della Fiorentina, rifilando un 4-0 senz’appello alla formazione gigliata, apparsa ancora priva di un’identità dopo la rivoluzione estiva che ha portato diversi giocatori in riva all’Arno, stravolgendo completamente la rosa.

L’ex allenatore del Sassuolo è già finito sul banco degli imputati – inspiegabile la decisione di mettere in campo dal 1′ elementi che in estate hanno giocato pochissimo e che sembrano ai margini del progetto, come Dodò – ed è chiamato ad invertire subito la rotta nell’esordio casalingo con il Frosinone, peraltro nel giorno del centenario viola. Nel frattempo il roster continua a subire cambiamenti: Kean è ormai del Como e in attesa del sostituto (Zirkzee?) contro i ciociari Grosso in attacco schiererà nuovamente l’ex Parma Pellegrino, impalpabile nella Capitale, supportato da Atta e Mastantuono (deludente l’argentino a Roma). In difesa probabile esordio dall’inizio per Valdepenas, a centrocampo Oulai invece dovrebbe rilevare Fagioli.

Il Frosinone domenica scorsa ha fatto penare la Juventus, sfiorando il gol del pareggio nel finale di gara. Alla fine i bianconeri hanno avuto la meglio 1-0, ma la squadra di Massimiliano Alvini non ha demeritato e non era scontato dal momento che si tratta di una neopromossa. Bene la tenuta difensiva, anche se i giallazzurri sono sembrati eccessivamente timidi in attacco, con appena lo 0.41% degli xG prodotti. Tanti i dubbi del tecnico, che a sinistra medita di schierare l’ex Terzic. Sulla trequarti Schmid e Fini alle spalle della punta Raimondo.

Come vedere Fiorentina-Frosinone in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Frosinone, in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina, al netto del disastro di Roma, dispone di un tasso tecnico superiore e può contare sulla spinta di uno stadio gremito per la ricorrenza del centenario, elementi fondamentali per scacciare le pressioni accumulate dopo la débacle dell’Olimpico. Il Frosinone confermerà la propria attitudine difensiva e l’organizzazione vista contro la Juve, ma la scarsa incisività offensiva emersa la scorsa settimana rischia di concedere troppo campo ai padroni di casa. La combo 1+Under 4.5 è una soluzione bilanciata che dà fiducia alla voglia di rivalsa della Viola – probabilmente con un solo attaccante di ruolo – ma che tiene conto della tenuta difensiva mostrata dal Frosinone all’esordio.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Frosinone

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Atta; Pellegrino.

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Bracaglia, Calò, Cichella, Kvernadze; Schmid, Fini; Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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Comparazione quote

La combo 1+Under 4.5 in Fiorentina-Frosinone è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet. La combo X2+Under 3.5 in Monza-Udinese è quotata invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet.

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Contro l’Inter campione d’Italia strappare punti è complicato per chiunque e per il neopromosso Monza uscire indenne da San Siro alla prima giornata di campionato era un’impresa difficilissima. I brianzoli non sono riusciti ad evitare la sconfitta (4-1) ma per un tempo hanno in qualche modo tenuto testa ai nerazzurri, trovando anche la via del gol con l’attaccante portoghese Varela, arrivato in estate dal Gil Vicente.

Un’altra attenuante per Ivan Juric, tecnico biancorosso, era quella delle assenze, tra squalificati e indisponibili. L’allenatore croato ora va a caccia dei primi punti all’U-Power Stadium contro l’Udinese, reduce dall’ottimo esordio casalingo con il Como (1-1). Un risultato non banale, vista l’elevata qualità della rosa dei lariani: gli uomini di Kosta Runjaic, orfani di Davis in attacco, si sono dimostrati solidi e determinati, sulla falsariga dello scorso anno quando furono una vera e propria mina vagante. A Monza dovrebbe rientrare il centravanti inglese, ma Runjaic deve fare i conti con la tegola Zaniolo, uscito negli ultimi minuti della sfida con il Como per una lesione all’adduttore (ne avrà per qualche settimana). Oltre al fantasista, i bianconeri saranno privi pure di Palma, infortunato, e dello squalificato Kabasele. Dall’altro lato, Juric a centrocampo darà fiducia a Foe Ondoa per sostituire l’acciaccato Pessina, davanti invece il compito di innescare Varela toccherà a Colpani e Cutrone.

Come vedere Monza-Udinese in diretta tv e in streaming

Monza-Udinese, in programma sabato alle 18:30 allo U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I dati statistici delineano un match tattico e speculare. Entrambe le squadre figurano tra le ultime cinque della Serie A per possesso palla nella prima giornata (29.6% per il Monza, 41.2% per l’Udinese). Il Monza non ha mai battuto i friulani nei tre precedenti casalinghi in massima serie (un pari e due sconfitte) e ha evidenziato una netta fragilità difensiva incassando ben quattro reti a fronte di 1.05 xG concessi. L’Udinese, dal canto suo, vanta una striscia di tre esordi esterni consecutivi senza sconfitte (1V, 2N) e si è dimostrata squadra estremamente ostica nell’organizzazione di gioco.

I friulani, in definitiva, hanno espresso una manovra più fluida e una maggiore produzione offensiva all’esordio rispetto ai brianzoli, ma le assenze di Zaniolo e Kabasele potrebbero togliere un pizzico di qualità negli ultimi metri e di solidità dietro. Il Monza di Juric brama il primo risultato utile stagionale e proverà ad alzare le barricate per limitare le amnesie difensive viste a San Siro. L’esito X2, unito all’Under 3.5, valorizza la maggiore incisività dell’Udinese e la tradizione positiva dei bianconeri in Brianza, in un incontro dal punteggio contenuto.

Le probabili formazioni di Monza-Udinese

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Mout, Foe Ondoa, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1