Pronostico Milan-Venezia: resiste il tabù

Milan-Venezia è una partita valida per la seconda giornata della Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Milan accoglie il neopromosso Venezia nella prima stagionale a San Siro con uno stato d’animo estremamente positivo. I rossoneri domenica scorsa nell’esordio contro il Torino (1-2) hanno fugato quei dubbi che li avevano, loro malgrado, accompagnati per un’estate intera, soprattutto per quanto riguardava l’impatto del nuovo allenatore Ruben Amorim. Ed invece le scelte coraggiose dell’ex tecnico del Man United si sono rivelate azzeccate: il portoghese ha dato fiducia – ampiamente ripagata – al talentino Cisse, uno dei grandi protagonisti del successo sui granata insieme all’altro marcatore Rabiot, ma anche ai vari Chukwueze, Musah, Estupinan e Jashari, tutta gente che lo scorso anno non aveva mai realmente inciso e che sembrava avesse già le valigie in mano.

Il Diavolo ha sempre mantenuto l’iniziativa contro la squadra dell’ex Abate, subendo qualcosa in più solo nel finale. Un Milan sempre aggressivo, propositivo, che avrebbe potuto segnare anche il terzo gol se non avesse peccato di scarsa precisione sottoporta.

Adesso, però, servono conferme per capire se i rossoneri siano in grado di dire la loro nella lotta per il titolo: a tal proposito ci dirà di più il match con il Venezia, che arriva al “Meazza” con meno certezze dopo l’inatteso flop nella prima partita con il Lecce, corsaro 2-0 allo stadio “Penzo”. Dai lagunari, attivissimi e ambiziosi sul mercato, ci si aspettava una partenza diversa: la squadra di Giovanni Stroppa, dominatrice dell’ultimo campionato di B, ha costruito occasioni da gol e prodotto gioco (71% di possesso palla e 19 tiri totali contro i 12 degli avversari) ma senza riuscire a bucare la porta di Falcone.

Stroppa in ogni caso non stravolgerà la formazione nella sfida con il Milan. Sarà sempre 3-5-2 con Yeboah-Adams tandem d’attacco e e centrocampo formato da Kike Perez, Busio e Basic (Hainaut e Correia come quinti). Dall’altro lato, Amorim confermerà Chukwueze, Estupinan e Cisse, rinviando l’esordio da titolare del nuovo acquisto Moreira. In difesa ballottaggio tra Gabbia e De Winter, in mezzo potrebbe toccare a Modric (staffetta con Jashari). In dubbio infine la convocazione di Leao, il cui futuro sembra sempre più lontano da Milano.

Come vedere Milan-Venezia in diretta tv e streaming

Milan-Venezia, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Milan a Torino ha dimostrato una condizione atletica brillante e una fluidità di manovra che ben si sposa con il contesto casalingo della prima a San Siro.

Sebbene il Venezia produca occasioni, la prolungata anemia offensiva nei precedenti – i lagunari non hanno segnato neppure un gol negli ultime 4 sfide con il Diavolo – e la tendenza ad aprirsi alle ripartenze avversarie spalancano le porte a una serata di marca rossonera. La solidità del pacchetto arretrato di Amorim, battuto solo a tempo scaduto a Torino, suggerisce una gara sotto stretto controllo per i padroni di casa. La combo 1+No Gol è una soluzione che combina il favore del pronostico per il Milan con la storica sterilità offensiva dei lagunari negli incroci diretti e nelle uscite esterne. Si può valutare però anche il Multigol Casa 2-3: una scelta prudente tarata sulla verve offensiva mostrata dai rossoneri nelle ultime uscite e sulla tendenza a concretizzare quanto prodotto tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Milan-Venezia

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Gonçalo Ramos.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0