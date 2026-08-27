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I pronostici di giovedì 27 agosto: Europa League, Conference League, Liga e League Cup

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I pronostici di giovedì 27 agosto, carrellata di match nelle due coppe europee “minori”: in palio gli ultimi pass per la fase a girone unico. Si gioca anche in Inghilterra e Spagna. 

Si concludono oggi gli ultimi turni preliminari delle due coppe europee cosiddette minori, Europa e Conference League, che c’hanno tenuto compagni per quasi tutta l’estate. Ancora qualche ora e conosceremo tutti i nomi delle partecipanti alle rispettive League Phase: l’unica italiana in campo è l’Atalanta di Maurizio Sarri, costretta a vincere in Ungheria contro gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv – giocano in campo neutro per i ben noti motivi geopolitici – che una settimana fa hanno resistito agli assalti nerazzurri uscendo dalla New Balance Arena con un prezioso 0-0.

Sarri
I pronostici di giovedì 27 agosto: Europa League, Conference League, Liga e League Cup (Ansafoto) – Ilveggente.it

Il divario tra le due squadre, però, è netto e con ogni probabilità i valori alla lunga verranno fuori. La Dea, tra l’altro, si è sbloccata in campionato battendo il Sassuolo all’esordio e non dovrebbe avere problemi a tornare da Miskolc con la qualificazione in pugno.

Rimanendo in Conference League, sia Monaco che Brighton non falliranno i rispettivi impegni casalinghi contro Gornik Zabrze e Tromsø: i monegaschi all’andata l’hanno spuntata 3-2 in Polonia, mentre i Seagulls a sorpresa nel nord della Norvegia non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche. Per chi invece va a caccia di gol conviene monitorare le sfide tra Ajax e Sion e tra AGF Aarhus e Benfica, due gare già prolifiche nel primo round. In Inghilterra sono in programma le ultime due partite del secondo turno di League Cup (previsti almeno tre reti totali in Fulham-Wimbledon) mentre nella Liga si gioca un altro recupero: dopo la schiacciante vittoria per 5-0 in casa dell’Elche all’esordio, il Barcellona vuole sbarazzarsi anche dell’Athletic Bilbao al Camp Nou.

Pronostici: la scelta del Veggente

1+OVER 1.5 in Monaco-Gornik Zabrze, Conference League, ore 18:45

Vincenti

  • ATALANTA (in Hapoel Tel Aviv-Atalanta, Conference League, ore 20:00)
  • BRIGHTON (in Brighton-Tromsø, Conference League, ore 20:30)
  • BARCELLONA (in Barcellona-Athletic Bilbao, Liga spagnola, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Salisburgo-Mjallby, Europa League, ore 19:00
  • AGF Aarhus-Benfica, Europa League, ore 20:00
  • Fulham-Wimbledon, League Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Thun-Lech Poznan, Europa League, ore 20:00
  • Ajax-Sion, Conference League, ore 20:00
  • San Gallo-Nordsjaelland, Conference League, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 10.14 GOLDBET ; 10.92 SPORTBET; 10.14 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1+UNDER 2.5 in Celta Vigo-Osasuna, Liga spagnola, ore 20:30

 

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