I pronostici di giovedì 27 agosto: Europa League, Conference League, Liga e League Cup

I pronostici di giovedì 27 agosto, carrellata di match nelle due coppe europee “minori”: in palio gli ultimi pass per la fase a girone unico. Si gioca anche in Inghilterra e Spagna.

Si concludono oggi gli ultimi turni preliminari delle due coppe europee cosiddette minori, Europa e Conference League, che c’hanno tenuto compagni per quasi tutta l’estate. Ancora qualche ora e conosceremo tutti i nomi delle partecipanti alle rispettive League Phase: l’unica italiana in campo è l’Atalanta di Maurizio Sarri, costretta a vincere in Ungheria contro gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv – giocano in campo neutro per i ben noti motivi geopolitici – che una settimana fa hanno resistito agli assalti nerazzurri uscendo dalla New Balance Arena con un prezioso 0-0.

Il divario tra le due squadre, però, è netto e con ogni probabilità i valori alla lunga verranno fuori. La Dea, tra l’altro, si è sbloccata in campionato battendo il Sassuolo all’esordio e non dovrebbe avere problemi a tornare da Miskolc con la qualificazione in pugno.

Rimanendo in Conference League, sia Monaco che Brighton non falliranno i rispettivi impegni casalinghi contro Gornik Zabrze e Tromsø: i monegaschi all’andata l’hanno spuntata 3-2 in Polonia, mentre i Seagulls a sorpresa nel nord della Norvegia non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche. Per chi invece va a caccia di gol conviene monitorare le sfide tra Ajax e Sion e tra AGF Aarhus e Benfica, due gare già prolifiche nel primo round. In Inghilterra sono in programma le ultime due partite del secondo turno di League Cup (previsti almeno tre reti totali in Fulham-Wimbledon) mentre nella Liga si gioca un altro recupero: dopo la schiacciante vittoria per 5-0 in casa dell’Elche all’esordio, il Barcellona vuole sbarazzarsi anche dell’Athletic Bilbao al Camp Nou.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+OVER 1.5 in Monaco-Gornik Zabrze, Conference League, ore 18:45

Vincenti

ATALANTA (in Hapoel Tel Aviv-Atalanta, Conference League, ore 20:00)

(in Hapoel Tel Aviv-Atalanta, Conference League, ore 20:00) BRIGHTON (in Brighton-Tromsø, Conference League, ore 20:30)

(in Brighton-Tromsø, Conference League, ore 20:30) BARCELLONA (in Barcellona-Athletic Bilbao, Liga spagnola, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su CALCI D’ANGOLO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Salisburgo-Mjallby , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 AGF Aarhus-Benfica , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Fulham-Wimbledon, League Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Thun-Lech Poznan , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Ajax-Sion , Conference League, ore 20:00

, Conference League, ore 20:00 San Gallo-Nordsjaelland, Conference League, ore 20:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 10.14 GOLDBET ; 10.92 SPORTBET; 10.14 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+UNDER 2.5 in Celta Vigo-Osasuna, Liga spagnola, ore 20:30