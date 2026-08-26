Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao: al Camp Nou non c’è trippa per gatti

Barcellona-Athletic Bilbao è un recupero della prima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

È iniziato col botto il campionato – e di conseguenza la stagione, visto che prima di domenica i blaugrana non avevano giocato gare ufficiali – del Barcellona di Hansi Flick, campione di Spagna in carica. Nella trasferta di Elche i catalani avevano l’obbligo di rispondere al Real Madrid, che 24 ore prima si era imposto (a fatica) sui cugini dell’Espanyol, e la replica non è tardata ad arrivare: il pokerissimo (0-5) rifilato ai biancoverdi è una dimostrazione di forza non indifferente, un segnale del fatto che il Barça di fame ne ha ancora tanta e non è disposto a cedere lo scettro così facilmente.

Raphinha ha segnato una doppietta, così come Fermin Lopez, mentre a realizzare il gol del momentaneo 0-2 era stato Adeyemi, ex freccia del Borussia Dortmund approdato in estate in Catalogna. A Elche Flick ha tuttavia perso il centrocampista Gavi, uscito per un problema al ginocchio (inizialmente sembrava un infortunio più grave, ma allarme è poi rientrato), che probabilmente non sarà a disposizione per il debutto al Camp Nou nel recupero con l’Athletic Bilbao.

Il tecnico tedesco potrebbe invece regalare minuti al campione del mondo Rodri, un altro dei nuovi volti soffiato proprio al Real Madrid ma ancora convalescente dopo l’intervento alla schiena.

E i baschi? Per la squadra guidata da Edin Terzic è stato un esordio da dimenticare: sabato scorso sono crollati al San Mames contro il Siviglia, corsaro 3-1 nell’impianto biancorosso. Un match condizionato in ogni caso dall’espulsione di Berchiche, rimandato immediatamente negli spogliatoi dall’arbitro Soto Grado per aver negato una chiara occasione da gol. In inferiorità numerica è stato tutto più difficile per i Leones, per i quali non sarà semplice evitare un altro KO in un impianto in cui non hanno mai vinto negli ultimi 15 incontri con i blaugrana. Terzic, oltretutto, oltre allo squalificato Berchiche deve fare a meno dell’infortunato Vivian.

Come vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Barcellona-Athletic Bilbao, recupero della prima giornata della Liga, è in programma giovedì alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

La macchina da gol di Hansi Flick ha dimostrato subito una condizione fisica straripante, forte di numeri interni impressionanti (19 vittorie nelle ultime 20 gare casalinghe) e di una produzione offensiva come al solito schiacciante.

L’Athletic Bilbao, oltre a soffrire una marcata allergia alle trasferte (sei KO nelle ultime sette uscite esterne), si presenta a Barcellona con una linea difensiva rimaneggiata per le assenze di Vivian e Berchiche. Il trend storico recente – 17 reti segnate dal Barça e una sola subita negli ultimi sei incroci diretti – prefigura una serata d’assedio per la retroguardia basca. La combo 1+Over 2.5 sfrutta lo stato di forma devastante dell’attacco catalano e la tendenza degli uomini di Flick a registrare il segno Over 2.5 in 11 delle ultime 16 vittorie.

Le probabili formazioni di Barcellona-Athletic Bilbao

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde; Bernal, Xavi Espart; Yamal, Fermín López, Gordon; Raphinha.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Areso, Yeray Álvarez, Paredes, Laporte; Gerenabarrena, Canales; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1