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Pronostici Conference League 27 agosto: l’Atalanta non può sbagliare

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Conference League, nella tarda serata di giovedì conosceremo i nomi delle 36 partecipanti alla League Phase. La Dea deve obbligatoriamente vincere in casa dell’Hapoel Tel Aviv. 

I turni preliminari delle competizioni europee giungono all’ultimo nonché decisivo crocevia con il ritorno dei playoff di Conference League 2026-27. La posta in palio è come ogni anno altissima e priva di paracadute. Chi supera il turno si assicura un posto nel tabellone principale e disputerà la League Phase, mentre chi viene eliminato abbandona definitivamente la scena internazionale per questa stagione.

Zalewski
Pronostici Conference League 27 agosto: l’Atalanta non può sbagliare (Ansafoto) – Ilveggente.it

I riflettori del pubblico italiano sono puntati sull’Atalanta, impegnata sul neutro del DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria, contro l’Hapoel Tel Aviv. Lo 0-0 maturato sette giorni fa alla New Balance Arena di Bergamo ha lasciato l’amaro in bocca per via delle numerose occasioni sprecate, ma la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo al debutto in campionato ha confermato i progressi nell’assimilazione del 4-3-3 da parte degli uomini di Maurizio Sarri, che può ritrovare anche un De Ketelaere tirato a lucido. La truppa di Elyaniv Barda, fresca del successo in Coppa Toto e rinvigorita dal riposo concesso in patria, cercherà di erigere un altro muro. Ad ogni modo, la caratura tecnica dei nerazzurri e l’assenza del pubblico di casa per gli israeliani indirizzano il pronostico sulla combo 2+Multigol 1-4.

Qualche ora prima andrà in scena Qarabag-Twente allo stadio Bahramov di Baku. Gli azeri difendono l’1-0 conquistato all’andata a Enschede firmato Kady e vantano una tenuta difensiva invidiabile (ben sei clean sheet nelle ultime sette uscite continentali). Gli olandesi di John van den Brom sono chiamati a una reazione d’orgoglio per non salutare l’Europa, ma la proverbiale solidità interna della formazione caucasica rende probabile una sfida tattica e contenuta, ideale per la combinata 1X+Under 4.5.

Le previsioni sulle altre partite

L’Ajax nel frattempo riceve il Sion alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam forte dello spettacolare 4-2 piazzato all’andata in Svizzera. Gli uomini di Michel, imbattuti da 12 gare ufficiali in tutte le competizioni, continuano a sopperire alle partenze illustri di Weghorst e Godts con una potenza di fuoco impressionante, pur concedendo qualcosa in difesa.

Arokodare dell'Ajax
Pronostici Conference League 27 agosto: l’Atalanta non può sbagliare (Ansafoto) – Ilveggente.it

La compagine elvetica guidata da Didier Tholot vanta buone medie realizzative ma ha incassato 2 o più reti in tre delle ultime cinque uscite, scenario che prefigura un altro match pirotecnico favorevole ai lancieri: la scelta ricade sulla combo 1+Over 2.5.

All’Amex Stadium il Brighton ospita i norvegesi del Tromsø dopo il sorprendente 0-0 della gara d’andata oltre il Circolo Polare Artico. La formazione di Fabian Hurzeler arriva galvanizzata dal travolgente 4-0 inflitto all’Aston Villa in Premier League con la doppietta di Hinshelwood e punta a far valere la nettissima superiorità a livello d’organico tra le mura amiche. Gli ospiti, terzi in Eliteserien e reduci da un perentorio 5-0 in coppa, proveranno a contenere l’impeto dei Seagulls, rendendo logica la giocata Multigol 1-3 Casa+Multigol 0-1 Ospite.

Il Getafe, infine, si presenta al Partizan Stadion di Belgrado per difendere il 3-1 ipotecato al Coliseum con i sigilli di Unal, Garcia e Mojica. Gli Azulones di José Bordalas hanno confermato il solito carattere d’acciaio vincendo anche al debutto in Liga contro il Racing Santander; di contro, il Partizan vive una profonda crisi istituzionale e di risultati (dodicesimo nella Super Liga serba), con l’allenatore Sasa Ilic e l’intero CdA dimissionari. L’obbligo dei serbi di sbilanciarsi spalancherà praterie alle ripartenze degli spagnoli, motivo per cui il pronostico premia la combo X2+Over 1.5.

La nostra multipla

QARABAG-TWENTE 1X+Under 4.5
AJAX-SION 1+Over 2.5
HAPOEL TEL AVIV-ATALANTA 2+Multigol 1-4
BRIGHTON-TROMSO Multigol 1-3 Casa+Multigol 0-1 Ospite
PARTIZAN-GETAFE X2+Over 1.5

Comparazione quote

La combo 2+Multigol 1-4 in Hapoel Tel Aviv-Atalanta è quotata a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. La combo X2+Over 1.5 in Partizan-Getafe è quotata invece a 1.70 su GoldbetLottomatica e a 1.78 su Sportbet.

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