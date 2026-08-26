Sonego-Duckworth, un ottavo alla portata ma con qualche insidia: il pronostico

A Winston-Salem Lorenzo Sonego sfida James Duckworth per un posto nei quarti di finale: ecco l’analisi della partita con il relativo pronostico.

Il successo su Adrian Mannarino ha permesso a Lorenzo Sonego di conquistare gli ottavi di finale di Winston-Salem e di dare continuità, così facendo, alla vittoria ottenuta all’esordio contro Pierre-Hugues Herbert. Il torinese ha superato il francese in due set, gestendo senza particolari problemi una partita che gli ha consentito di ritrovare anche buone sensazioni sul cemento americano.

Ora troverà sulla sua strada James Duckworth, che ha centrato gli ottavi superando Mariano Navone al termine di una partita molto più combattuta di quella disputata allo scorso turno dal nostro portacolori. L’australiano si è imposto in 3 set abbastanza tirati e arriverà quindi all’appuntamento dopo aver spesp parecchie energie. Per Sonego, al contrario, la vittoria su Mannarino è arrivata in maniera più rapida, ragion per cui, teoricamente, dovrebbe essere più “riposato”.

C’è poi un dato che non possiamo sottovalutare ai fini di una corretta analisi di questo match al di là dell’Oceano: Sonego ha vinto entrambi i precedenti. Il primo risale al 2023, ad Adelaide, dove l’azzurro si impose in due set, mentre il secondo è molto più recente ed è andato in scena a Eastbourne nel giugno di quest’anno, quando Sonego s’impose di nuovo, stavolta al termine di due tie-break. Il bilancio, dunque, è completamente favorevole al torinese.

Sonego-Duckworth: il pronostico

L’analisi dei precedenti, unita al rendimento mostrato nei primi due turni, spingono chiaramente dalla parte di Sonego, che ha anche il vantaggio di arrivare all’appuntamento con meno energie spese rispetto al suo prossimo avversario. Il successo su Mannarino è stato convincente e ha confermato la buona capacità dell’azzurro di adattarsi alle condizioni di Winston-Salem. Ciò nonostante, Duckworth, resta un avversario temibile, soprattutto perché ha già dimostrato contro Navone di poter reggere una partita lunga e complicata. Il pronostico sorride tuttavia a Sonego, che verosimilmente può conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Sonego in Sonego-Duckworth