Van De Zandschulp-Darderi, ottavi in palio dopo il derby azzurro

Ottavi di finale a Winston-Salem per Luciano Darderi, che questa sera sfiderà Botic van de Zandschulp: analisi e pronostico del match.

Il cammino di Luciano Darderi a Winston-Salem è cominciato con una rimonta: il numero 2 del seeding era sotto di un set nel derby contro il connazionale Mattia Bellucci, ma è poi riuscito a ribaltare la partita e a conquistare il pass per il turno successivo. Un esordio non semplicissimo, dunque, che gli ha perà permesso di sgranchirsi le gambe e di accedere agli ottavi.

Ora dall’altra parte della rete ci sarà Botic van de Zandschulp, che ha avuto un esordio sul velluto. L’olandese ha battuto Adolfo Daniel Vallejo con un perentorio 6-2, 6-0, chiudendo la pratica senza concedere neppure un set e presentandosi così all’appuntamento con Darderi nelle migliori condizioni possibili. In questo quadro vediamo, tuttavia, il classico rovescio della medaglia: il successo su Bellucci ha dato immediatamente all’italo-argentino la possibilità di misurarsi con condizioni del campo e ritmo partita, mentre il suo avversario ha giocato una gara molto più breve e lineare.

Indipendentemente da ciò sappiamo, al tempo stesso, che il livello dell’olandese, quando trova continuità, può diventare molto alto. Sarà interessante, pertanto, vederlo confrontarsi con il nostro portacolori, tanto più che non ci sono precedenti, ad oggi, tra Darderi e Van de Zandschulp. In assenza di riscontri, sarà soprattutto il rendimento mostrato nelle ultime uscite a orientare la lettura del match.

Van De Zandschulp-Darderi: il pronostico

Darderi parte leggermente avanti, anche in virtù di un torneo nel quale è la seconda testa di serie e nel quale ha già dimostrato di saper reagire a una situazione complicata. La rimonta contro Bellucci non è stata una passeggiata, ma ha restituito un’immagine positiva dell’azzurro, che si è dimostrato capace di cambiare l’inerzia dell’incontro e di chiuderlo con autorità. Van de Zandschulp, dal canto suo, arriva agli ottavi con meno energie spese e con una prestazione che gli avrà dato fiducia. Darderi, però, sembra avere qualcosa in più e la sua maggiore abitudine a giocare partite importanti nell’attuale stagione può fare la differenza. Il pronostico pende quindi dalla parte dell’italiano, ma ci aspettiamo comunque una sfida decisamente impegnativa e lunga.

Darderi in Van De Zandschulp-Darderi.