I pronostici di mercoledì 26 agosto: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 26 agosto, in tarda serata conosceremo i nomi delle ultime qualificate alla League Phase della competizione regina. In campo pure il Real Madrid di Mourinho.

Il programma degli spareggi di ritorno di qualificazione alla Champions League ’26-’27, spalmato su due giorni, si conclude oggi con le ultime quattro gare. In tarda serata avremo finalmente il quadro completo delle partecipanti alla League Phase, in modo tale che domani si potrà procedere con l’attesissimo sorteggio. La sfida più intrigante è sicuramente quella tra Lione e Fenerbahçe: in Francia si riparte dall’equilibrato 1-1 dell’andata e la sensazione è che non ci sia un chiaro favorito. La certezza, come una settimana fa, sono i gol, dal momento che si incrociano due squadre a cui non manca di certo il talento offensivo.

Anche negli altri tre match si ricomincia da un pareggio: l’AEK Atene dovrebbe sfruttare il fattore campo contro il Levski Sofia, Viking e Celje invece sognano l’impresa contro le più quotate ed esperte Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava, costrette a vincere in trasferta per qualificarsi.

In Liga c’è un altro recupero della prima giornata: tocca al Real Madrid di José Mourinho scendere in campo dopo pochi giorni, alla ricerca del secondo successo stagionale. Sabato scorso i Blancos l’hanno spuntata contro l’Espanyol grazie a un gol del nuovo acquisto Espì al 90′ e Mou stavolta si augura di vincere in maniera più netta contro una Real Sociedad alle prese con l’incubo “Bernabeu”. In Inghilterra continuano i match di League Cup: il Tottenham di Roberto De Zerbi, impegnato con il Charlton, vuole riscattarsi dopo il terribile esordio in Premier League nel derby con il Brentford.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Real Madrid-Real Sociedad, Liga, ore 21:00

Vincenti

RAPID VIENNA (in Rapid Vienna-Hearts, Conference League, ore 18:45)

(in Rapid Vienna-Hearts, Conference League, ore 18:45) NEWCASTLE (in Newcastle-West Bromwich, League Cup, ore 20:45)

(in Newcastle-West Bromwich, League Cup, ore 20:45) AEK ATENE (in AEK Atene-Levski Sofia, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Asane-Lyn , Norwegian 1st Division, ore 19:00

, Norwegian 1st Division, ore 19:00 Tottenham-Charlton, League Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Haugesund-Egersund , Norwegian 1st Division, ore 19:00

, Norwegian 1st Division, ore 19:00 Lione-Fenerbahçe , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Viking-Dinamo Zagabria, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.36 GOLDBET ; 6.90 SPORTBET; 6.36 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Celje-Slovan Bratislava, Champions League, ore 21:00