Pronostico Real Madrid-Real Sociedad: il “Bernabeu” è un incubo per i baschi

Real Madrid-Real Sociedad è un recupero della prima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

C’ha pensato il meno appariscente degli acquisti estivi, il classe ’05 Espì, a togliere le castagne dal fuoco a José Mourinho, segnando al 90′ il gol che sabato scorso ha deciso la complicata sfida del Cornellà contro l’Espanyol (1-2). Il Real Madrid ha dunque evitato un pareggio che avrebbe fatto inevitabilmente rumore e di conseguenza rovinato l’esordio ufficiale del tecnico portoghese, tornato sulla panchina dei Blancos dopo 13 anni.

Lo Special One, tuttavia, non ha il tempo di godersi i primi tre punti: al “Bernabeu” si recupera il match con la Real Sociedad, che in origine si sarebbe dovuto giocare dieci giorni fa, nel programma della prima giornata della Liga, ma rinviato per via della nutrita presenza nelle due squadre di diversi nazionali spagnoli, impegnati fino all’ultimo nel Mondiale nordamericano.

Per i baschi sarà la seconda trasferta consecutiva: venerdì scorso hanno incassato il primo KO stagionale a Siviglia con il Betis, trafitti da un gol di Riquelme nella ripresa (1-0). Gli Txuri-urdin, detentori della Coppa del Re, non hanno praticamente acquistato nessuno sul mercato, limitandosi a trattenere la stella Oyarzabal e gli altri principali protagonisti della passata stagione.

I Blancos invece non hanno badato a spese per garantire a Mou una rosa più forte e completa, con l’obiettivo di ridurre il gap con i rivali del Barcellona. Ma cosa farà l’ex allenatore di Inter e Roma nella prima davanti al proprio pubblico? L’undici non dovrebbe essere stravolto, anche se è assai probabile che la stellina Diomande trovi più spazio. Per quanto riguarda la Real Sociedad, invece, Pellegrino Matarazzo con ogni probabilità tornerà a schierare Oyarzabal dal 1′.

Come vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Il match Real Madrid-Real Sociedad, recupero della prima giornata della Liga, è in programma mercoledì alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Il “Bernabeu” è una vera e propria montagna da scalare per la Real Sociedad, che sul terreno di gioco madrileno ha incassato una pesante imbarcata per 4-1 nel precedente più recente e vanta una sola vittoria negli ultimi 15 sconti diretti complessivi. Il Madrid ha investito pesantemente sul mercato per allestire una rosa profonda e spietata, e l’entusiasmo generato dal ritorno casalingo di Mourinho alzerà ulteriormente i ritmi della sfida. I baschi offrono garanzie di compattezza con il rientro di Oyarzabal, ma la spinta offensiva dei padroni di casa appare nettamente superiore. L’esito consigliato è 1+Over 2.5: lettura abbastanza lineare basata sulla netta superiorità tecnica delle Merengues e sull’impatto emotivo del primo match interno della gestione Mourinho.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Sociedad

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Arda Guler, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Sucic, Herrera; Kubo, Carlos Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1