Pronostico Lione-Fenerbahçe: una “finale” che vale una stagione

Lione-Fenerbahçe è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tutto ancora in perfetto equilibrio dopo il match d’andata, terminato 1-1 una settimana fa a Istanbul. Il Fenerbahçe non è riuscito a sfruttare il fattore campo ed il pareggio è un risultato che fa certamente più comodo al Lione, che nel suo Groupama Stadium non avrà l’assillo di dover ribaltare la squadra turca. Quella che andrà in scena in Francia è di fatto una “finale” che mette in palio un pass per la League Phase di Champions League. Per i transalpini sarebbe la prima volta dal 2019, mentre il Fener non partecipa alla coppa dalle grandi orecchie addirittura dal 2008.

Che in Turchia le due squadre si siano annullate lo dicono anche i numeri: 12 tiri totali per entrambe ed anche le percentuali relative al possesso palla sono sostanzialmente identiche. In gol due nuovi acquisti: l’ex juventino Openda ha fine primo tempo ha portato in vantaggio la formazione di Paulo Fonseca, ma a inizio ripresa Greenwood – arrivato in estate dal Marsiglia – ha permesso agli uomini di Ismail Kartal di riportare il risultato in parità.

Sia Lione che Fenerbahçe hanno vinto l’ultima gara di campionato. Fonseca nello scorso weekend ha esordito in Ligue 1 battendo 2-0 il Tolosa in trasferta (Nartey e Fofana), mentre il collega aKartal si è scrollato un po’ di pressione di dosso – l’allenatore gialloblù è già finito sul banco degli imputati e non può sbagliare, soprattutto dopo l’onerosa campagna acquisti del club – archiviando la pratica Konyaspor (4-2) e voltando pagina dopo la falsa partenza con il Gençlerbirligi (2-1). I due tecnici hanno effettuato diversi cambi, dando massima priorità allo spareggio di Champions. Il dubbio di Fonseca riguarda la presenza o meno dell’acciaccato Niakhaté, dall’altro lato invece Kartal dovrà decidere se affidarsi in attacco a Lukaku o a Muriqi, con Talisca – il brasiliano ha segnato 4 dei 6 gol della sua squadra nelle qualificazioni – che probabilmente verrà arretrato sulla trequarti.

Come vedere Lione-Fenerbahçe in diretta tv e streaming

Lione-Fenerbahçe è in programma mercoledì alle 21:00 al Groupama Stadium di Lione, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

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Il pronostico

L’equilibrio mostrato nella sfida di Istanbul conferma come i valori in campo siano estremamente vicini. Il Lione può contare su una spinta casalinga notevole e una tradizione favorevole nei preliminari di Champions (5 qualificazioni su 6 nei doppi confronti), ma la qualità offensiva del Fenerbahçe – imbattuto nelle ultime 5 uscite di Champions e capace di trovare sempre la via del gol grazie al potenziale di Talisca, Greenwood e Lukaku/Muriqi – rende i turchi una minaccia costante in ripartenza. Visto che gli ultimi due scontri diretti si sono chiusi entrambi sull’1-1 e che le difese concedono spazi, è ragionevole attendersi un match spettacolare con reti da ambo le parti. Il Lione dovrebbe in ogni caso riuscire ad evitare la sconfitta nei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni di Lione-Fenerbahçe

LIONE (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner; Morton, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Openda, Fofana.

FENERBAHCE (3-4-2-1): Gunok; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Guendouzi, Asensio, Kanté; Greenwood, Talisca, Akturkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1