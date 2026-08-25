US Open, sei azzurri a caccia del pass: le qualificazioni entrano nel vivo

Sono sei gli italiani che mercoledì 26 agosto scenderanno in campo per conquistare l’accesso al tabellone principale degli Us Open: i pronostici dei match.

Sono ben 6 gli azzurri che, nella giornata di mercoledì 26 agosto, proveranno a compiere un altro passo verso Flushing Meadows disputando le qualificazioni degli Us Open. Tra di loro c’è Marco Cecchinato, che arriva all’appuntamento dopo aver ritrovato un successo importante sul cemento, superando Liam Broady al primo turno; dall’altra parte ci sarà Vilius Gaubas, che ha iniziato bene il suo percorso e sembra attraversare una fase più positiva. L’esperienza dell’azzurro può certamente aiutarlo, ma il lituano appare oggi leggermente più affidabile e per questo orientiamo il pronostico dalla sua parte.

Per Andrea Guerrieri, invece, c’è un ostacolo giovane ma già abituato a calcare palcoscenici importanti, ovvero Joel Schwaerzler, che ha superato il primo turno senza particolari patemi e che può contare su una classifica migliore e su una maggiore continuità a livello di risultati. Guerrieri ha avuto bisogno di tre set per venire a capo del suo debutto e dovrà alzare il livello per avere la meglio sull’austriaco, che è verosimilmente il favorito per il passaggio del turno.

Un confronto interessante attende poi Francesco Passaro, che ha iniziato la sua avventura newyorkese con un successo in due set. Passaro ha iniziato bene, battendo Felix Gill in due set, mentre Tom Gentzsch ha avuto la meglio su Martin Tiffon con un risultato altrettanto netto. Il tedesco arriva inoltre da un periodo nel quale ha raccolto risultati incoraggianti sul cemento e può avere qualcosa in più in un confronto nel quale, in ogni caso, non c’è un favorito netto.

Qualificazioni US Open, chi passa il turno?

Sul fronte femminile, Lucrezia Stefanini ha cominciato bene il suo percorso e può guardare con fiducia alla sfida contro Madison Brengle. L’americana porta con sé una lunga esperienza nel circuito, ma l’azzurra ha mostrato una buona condizione al debutto e sembra avere le carte per continuare la propria corsa.

Lucia Bronzetti affronta invece Polina Iatcenko in un match nel quale l’esperienza dell’azzurra può pesare. Bronzetti conosce bene il livello del circuito maggiore e ha già accumulato una notevole esperienza nelle qualificazioni e nei tabelloni Slam. Anche senza aspettarsi una passeggiata, ci sono elementi sufficienti per darle fiducia.

Infine, Tyra Grant si presenta al secondo turno dopo un esordio convincente e affronta Himeno Sakatsume. La giapponese ha dalla sua una maggiore esperienza a questi livelli, ma la giovane italiana ha mostrato subito di poter giocare con personalità sul cemento americano. È una sfida nella quale il margine non sembra enorme, ma scegliamo Grant, confidando nella spinta del buon debutto.

Gaubas in Gaubas-Cecchinato

Schwaerzler in Guerrieri-Schwaerzler

Gentzsch in Passaro-Gentzsch

Stefanini in Brengle-Stefanini

Bronzetti in Bronzetti-Iatcenko

Grant in Grant-Sakatsume