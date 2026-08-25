I pronostici di martedì 25 agosto: Champions League, Liga e League Cup

I pronostici di martedì 25 agosto, al via gli spareggi di ritorno nella massima competizione continentale: in palio gli ultimi pass per la League Phase.

Si apre la due giorni degli spareggi di ritorno di Champions League, ultimissimo ostacolo prima della ricca e ambita League Phase. Le gare in programma oggi sono tre: Celtic e Bodø/Glimt hanno la qualificazione in pugno dopo aver vinto nettamente il match d’andata – i norvegesi con due gol di scarto, gli scozzesi addirittura con tre – e viene difficile immaginare delle rimonte da parte di LASK Linz e NEC, che ad ogni modo potrebbero dar vita a partite movimentate, dovendo per forza attaccare per provare a ribaltare tutto.

Si preannuncia più equilibrata, invece, la sfida tra gli azeri del Sabah e gli israeliani dell’Hapoel Be’er Sheva: all’andata hanno avuto la meglio quest’ultimi, ma il 2-1 è un risultato che non consente di dormire sonni tranquilli. Oltre alla Champions, le altre grandi protagoniste di questo martedì di fine agosto sono la Liga e la League Cup. Nel massimo campionato spagnolo al Mestalla Valencia e Betis vanno a caccia dei tre punti nel recupero della prima giornata, mentre in Inghilterra c’è una vera e propria scorpacciata di incontri: in campo anche quei club di Premier League che non prenderanno parte alle coppe europee. Occhio alle possibili sorprese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 2.5 in Bodø/Glimt-NEC, Champions League, ore 21:00

Vincenti

WOLVERHAMPTON (in Sheffield Wednesday-Wolverhampton, League Cup, ore 20:45)

(in Sheffield Wednesday-Wolverhampton, League Cup, ore 20:45) IPSWICH TOWN (in Ipswich Town-Leicester, League Cup, ore 20:45)

(in Ipswich Town-Leicester, League Cup, ore 20:45) INDEPENDIENTE DEL VALLE (in Independiente del Valle-Deportes Tolima, Copa Libertadores, ore 02:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su CALCI D’ANGOLO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Ettifaq-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Bristol Rovers-Chelsea U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Birmingham-Brentford, League Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cardiff-Norwich , League Cup, ore 20:00

, League Cup, ore 20:00 Southampton-West Ham , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 LASK Linz-Celtic, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 11.74 GOLDBET ; 11.89 SPORTBET; 11.74 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Valencia-Betis, Liga, ore 21:00