I pronostici di martedì 25 agosto: Champions League, Liga e League Cup

I pronostici di martedì 25 agosto, al via gli spareggi di ritorno nella massima competizione continentale: in palio gli ultimi pass per la League Phase.
Si apre la due giorni degli spareggi di ritorno di Champions League, ultimissimo ostacolo prima della ricca e ambita League Phase. Le gare in programma oggi sono tre: Celtic e Bodø/Glimt hanno la qualificazione in pugno dopo aver vinto nettamente il match d’andata – i norvegesi con due gol di scarto, gli scozzesi addirittura con tre – e viene difficile immaginare delle rimonte da parte di LASK Linz e NEC, che ad ogni modo potrebbero dar vita a partite movimentate, dovendo per forza attaccare per provare a ribaltare tutto.
Si preannuncia più equilibrata, invece, la sfida tra gli azeri del Sabah e gli israeliani dell’Hapoel Be’er Sheva: all’andata hanno avuto la meglio quest’ultimi, ma il 2-1 è un risultato che non consente di dormire sonni tranquilli. Oltre alla Champions, le altre grandi protagoniste di questo martedì di fine agosto sono la Liga e la League Cup. Nel massimo campionato spagnolo al Mestalla Valencia e Betis vanno a caccia dei tre punti nel recupero della prima giornata, mentre in Inghilterra c’è una vera e propria scorpacciata di incontri: in campo anche quei club di Premier League che non prenderanno parte alle coppe europee. Occhio alle possibili sorprese.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+OVER 2.5 in Bodø/Glimt-NEC, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- WOLVERHAMPTON (in Sheffield Wednesday-Wolverhampton, League Cup, ore 20:45)
- IPSWICH TOWN (in Ipswich Town-Leicester, League Cup, ore 20:45)
- INDEPENDIENTE DEL VALLE (in Independiente del Valle-Deportes Tolima, Copa Libertadores, ore 02:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Ettifaq-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00
- Bristol Rovers-Chelsea U21, EFL Trophy, ore 20:00
- Birmingham-Brentford, League Cup, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Cardiff-Norwich, League Cup, ore 20:00
- Southampton-West Ham, League Cup, ore 20:45
- LASK Linz-Celtic, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 11.74 GOLDBET ; 11.89 SPORTBET; 11.74 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Valencia-Betis, Liga, ore 21:00
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