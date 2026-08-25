Mannarino-Sonego, un passo alla volta verso New York: il pronostico del match

Lorenzo Sonego affronterà Adrian Mannarino ai sedicesimi di Winston-Salem: precedenti tra i due giocatori, analisi e pronostico del match.

Sparigliare le carte è notoriamente una delle attività preferite dal destino. E lo sa bene Lorenzo Sonego, il cui esordio a Winston-Salem è stato scombinato, in calcio d’angolo, dal ritiro di quello che sarebbe dovuto essere il suo primo avversario, Vit Kopriva. Al posto del ceco è entrato in tabellone il lucky loser Pierre-Hugues Herbert. Sonego ha dovuto quindi adattarsi rapidamente alla novità e, dopo una partita combattuta, ha conquistato il passaggio del turno imponendosi in 3 set, il primo dei quali trascinatosi fino al tie-break.

Adesso, però, il livello dell’avversario si alza, perché dall’altra parte della rete ci sarà Adrian Mannarino, testa di serie numero 9 e giocatore che conosce molto bene le condizioni di Winston-Salem. Il francese, campione del torneo nel 2022, non ha dovuto disputare il primo turno e arriverà dunque all’appuntamento con Sonego senza avere ancora giocato una partita in questa edizione.

L’analisi dei precedenti non è particolarmente favorevole all’azzurro: Mannarino conduce 3-2 negli scontri diretti e ha vinto gli ultimi due confronti, giocati entrambi sul cemento. Alla United Cup del 2024 si impose in due set, mentre pochi mesi dopo, a Pechino, ebbe la meglio in tre parziali. Sonego aveva invece conquistato i primi due incroci, a Roma nel 2018 e ad Antalya nel 2019.

Mannarino-Sonego: il pronostico

Fermarsi al bilancio dei precedenti sarebbe un errore, perché i due giocatori che si affronteranno oggi a Winston-Salem stanno attraversando due fasi estremamente diverse. Mannarino arriva da un periodo complicato e ha raccolto alcune sconfitte scottanti nei primi turni degli ultimi tornei disputati, mentre Sonego ha almeno ritrovato una vittoria a Winston-Salem dopo essere uscito al secondo turno di Cincinnati contro Frances Tiafoe. Il torinese ha inoltre un rapporto particolare con questo torneo: nel 2024 conquistò proprio qui uno dei suoi titoli più importanti.

Mannarino resta un avversario scomodo, anche perché il riposo garantito dal bye gli permette di presentarsi al secondo turno con le energie intatte. Sonego, però, ha già rotto il ghiaccio e ha avuto modo di prendere confidenza con il cemento di Winston-Salem in una partita tutt’altro che semplice. Il pronostico pende dalla parte dell’italiano, ma senza margini enormi, poiché l’analisi dei precedenti e l’esperienza di Mannarino rendono questo secondo turno più insidioso di quanto potrebbe sembrare sulla carta.

Sonego in Mannarino-Sonego.